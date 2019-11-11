世界肺炎日 醫師：抽菸罹肺炎較不抽菸高4倍
2019-11-11 11:30
聯合報 記者黃宣翰
／台南即時報導
明天11月12日為世界肺炎日，台南市安南醫院家庭醫學科醫師洪嘉隆今天說，罹患肺炎鏈球菌感染的危險族群，包括有65歲以上的長者、三高慢性病患、以及吸菸與慢性肺病患者。其中有吸菸的癮君子，國外研究發現，與不抽菸者相較，吸菸者感染侵襲性肺炎鏈球菌機率高出4倍之多。
洪嘉隆在「遠離菸害戒菸強身」的講座中提到，菸害影響全身健康，一手菸二手菸三手菸害，甚至會影響全家人健康。戒菸光靠意志力並不容易，尋求專業的醫療協助與門診戒菸治療，才能輕鬆的戒菸成功，保護肺部與全身健康。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
配合11月12日世界肺炎日、13日捕糖達人病友會暨世界糖尿病日和15日流感疫苗施打，安南醫院從本月11日至15日在一樓大廳舉辦「戒菸肺炎週」活動，副院長林聖哲等10名主管一同手持無菸標語宣誓戒菸永保強身。
安南醫院家庭醫學科的醫師同時提醒民眾，天氣逐漸變冷，流感季即將來臨，流感病毒會破壞呼吸道上皮、降低黏膜免疫力、讓細菌更容易入侵人體造成肺炎，65歲以上、三高慢性病、吸菸與慢性肺病的成人都屬肺炎高風險族群，除了接種流感疫苗，千萬記得務必要同時戒菸，並接種肺炎疫苗，才能獲得百分百的保護力。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
留言