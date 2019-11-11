國衛院研究：蜂膠萃取物 成治療前列腺癌新曙光

2019-11-11 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



據衛福部統計，前列腺癌名列我國男性常見癌症第六名。臨床上雖可用手術、電燒等方式移除，但後續卻可能因不再需要雄性素而導致再度復發。

國家衛生研究院細胞及系統醫學研究所副研究員褚志斌與清華大學郭盈妤博士團隊合作研究發現，蜂膠萃取物中的「咖啡酸苯乙酯」（CAPE, Caffeic Acid Phenethyl Ester）可有效抑制雄激素的磷酸化來促進雄激素受體（AR）降解；除可抑制五成前列腺癌腫瘤復發外，更發現近100%腫瘤不會轉移，進而阻斷雄性素的訊息傳遞，達到抑制癌細胞生長效果。

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褚志斌表示，該研究更刊登於今年8月份國際生醫領域權威期刊《Cell Signaling and Communication》；未來則將爭取政府經費進行人體臨床試驗，並與院內生醫所合作，可能朝藥物、保健食品發展。

褚志斌說，前列腺癌是世界第二常見癌症，也是老年男性最常見癌症。而前列腺癌的生長主要依賴雄激素，在現行治療上，尚未轉移的腫瘤可用手術、電燒等方式移除，若已發生轉移，則以荷爾蒙療法來抑制雄激素產生，為主要治療策略。但前列腺癌細胞會於三年內逐漸演變成不再需要雄性素，轉變成「去勢抗性前列腺癌(CRPC)」而再度復發，即使再用化療等藥物，後續恐產生抗藥性，而使治療效果變差。

褚志斌說，他的過去研究曾發現，CAPE有助抑制去勢抗性前列腺癌的復發與轉移，而這主要是靠雄性素受體（AR）進行訊息傳遞，因此他與郭博士等人進行為期五年研究、並以小鼠進行實驗。實驗發現，CAPE能有效抑制雄激素受體AKT和CDK1蛋白激酶的訊息傳遞，能降低雄激素受體的穩定性、進而延緩前列腺癌持續惡化的情形外，同時降低前列腺癌細胞分泌的前列腺特異抗原PSA，與目前市面上前列腺癌藥物的機轉不同。