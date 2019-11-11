親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
迎雙11搶攻優惠
ITF台北國際旅展
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

12強Live／江少慶5局8K惜挨1轟 中華0：1墨

民調／蔡韓差距擴大為12百分點 宋若參戰藍綠票都遭吸

國衛院研究：蜂膠萃取物 成治療前列腺癌新曙光

2019-11-11 11:29聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

據衛福部統計，前列腺癌名列我國男性常見癌症第六名。臨床上雖可用手術、電燒等方式移除，但後續卻可能因不再需要雄性素而導致再度復發。

國家衛生研究院細胞及系統醫學研究所副研究員褚志斌與清華大學郭盈妤博士團隊合作研究發現，蜂膠萃取物中的「咖啡酸苯乙酯」（CAPE, Caffeic Acid Phenethyl Ester）可有效抑制雄激素的磷酸化來促進雄激素受體（AR）降解；除可抑制五成前列腺癌腫瘤復發外，更發現近100%腫瘤不會轉移，進而阻斷雄性素的訊息傳遞，達到抑制癌細胞生長效果。

褚志斌表示，該研究更刊登於今年8月份國際生醫領域權威期刊《Cell Signaling and Communication》；未來則將爭取政府經費進行人體臨床試驗，並與院內生醫所合作，可能朝藥物、保健食品發展。

褚志斌說，前列腺癌是世界第二常見癌症，也是老年男性最常見癌症。而前列腺癌的生長主要依賴雄激素，在現行治療上，尚未轉移的腫瘤可用手術、電燒等方式移除，若已發生轉移，則以荷爾蒙療法來抑制雄激素產生，為主要治療策略。但前列腺癌細胞會於三年內逐漸演變成不再需要雄性素，轉變成「去勢抗性前列腺癌(CRPC)」而再度復發，即使再用化療等藥物，後續恐產生抗藥性，而使治療效果變差。

褚志斌說，他的過去研究曾發現，CAPE有助抑制去勢抗性前列腺癌的復發與轉移，而這主要是靠雄性素受體（AR）進行訊息傳遞，因此他與郭博士等人進行為期五年研究、並以小鼠進行實驗。實驗發現，CAPE能有效抑制雄激素受體AKT和CDK1蛋白激酶的訊息傳遞，能降低雄激素受體的穩定性、進而延緩前列腺癌持續惡化的情形外，同時降低前列腺癌細胞分泌的前列腺特異抗原PSA，與目前市面上前列腺癌藥物的機轉不同。

褚志斌表示，由於攝護腺腫大與雄性禿、乳癌等也都和荷爾蒙有關，因此未來透過CAPE改善攝護腺腫大與乳癌等臨床應用上具潛力，盼能進一步研究嘉惠更多國人健康。

此研究由國衛院細胞及系統醫學研究所副研究員褚志斌（右）與清華大學郭盈妤博士（左）...
此研究由國衛院細胞及系統醫學研究所副研究員褚志斌（右）與清華大學郭盈妤博士（左）團隊合作，未來則將爭取經費進行人體試驗，朝藥物、保健食品發展。記者簡浩正／攝影
分享
實驗發現，CAPE能有效抑制雄激素受體AKT和CDK1蛋白激酶的訊息傳遞，能降低...
實驗發現，CAPE能有效抑制雄激素受體AKT和CDK1蛋白激酶的訊息傳遞，能降低雄激素受體的穩定性、進而延緩前列腺癌持續惡化的情形。記者簡浩正／攝影
分享
國家衛生研究院研究發現，蜂膠萃取物中的「咖啡酸苯乙酯」（CAPE）可有效抑制前列...
國家衛生研究院研究發現，蜂膠萃取物中的「咖啡酸苯乙酯」（CAPE）可有效抑制前列腺癌轉移。記者簡浩正／攝影
分享

癌症腫瘤癌細胞

相關新聞

外送經濟火了上千年 從這個朝代開始…連皇帝都愛上

2019-11-11 11:00

台灣人缺碘！長期吃海鹽、岩鹽 代謝出問題

2019-11-11 09:19

美麗大海滿目瘡痍 他為大海請命打造軟絲產房

2019-11-11 09:02

台灣建築獎揭曉 基隆東岸廣場、富藝旅並列首獎

2019-11-11 12:34

照護早產兒別慌 線上居家手冊助他健康成長

2019-11-11 12:33

雙11「你不是最慘」 林試所提名植物界最佳光棍獎

2019-11-11 12:12

世界肺炎日 醫師：抽菸罹肺炎較不抽菸高4倍

2019-11-11 11:30

膝蓋運動傷害拖10年 重建前十字韌帶又能舉重了

2019-11-11 10:34

突急性腦中風 醫師：謹記「臨微不亂」四步驟

2019-11-11 10:29

新竹以北再創新低溫！ 氣象局：冷到周三晚再迎雨勢

2019-11-11 09:08

淡水14.7度 新竹以北多為入秋以來最低溫

2019-11-11 07:34

位於下風處 中南部今空品亮「橘燈」

2019-11-11 05:16

今中部以北最低溫15度 東半部有雨

2019-11-11 05:15

健康你我他／抗秋燥 油你真好

2019-11-11 01:19

空腹、飯後腹部不適…當心消化性潰瘍

2019-11-11 01:19

健康名人堂／台灣全民健保 走向國際

2019-11-11 01:19

懷疑長輩失智？一條龍篩檢免折騰

2019-11-11 01:17

新竹昨現11.7度 周三冷完換雨來

2019-11-11 01:03

直鐵探過路 交部：北宜高鐵 免可行性評估

2019-11-11 01:00

單親家庭休學繭居 高三生竟回：要等媽倒下才工作

2019-11-11 00:56

台鐵標案又出包 鐵道學會：內部文化才是核心

2019-11-11 00:55

驗不過！台鐵新維修車 「誤點」4個月

2019-11-11 00:46

繭居族溫床…父母強勢每事管 女寧願窩房追劇

2019-11-11 00:40

優人物／文心建設葉曉甄 灌溉藝術眼光 成就建築思維

2019-11-11 00:38

繭居兒日增 沉迷網路、拒學

2019-11-11 00:29

偏鄉開車5小時看診 牙醫曲國棟一做18年

2019-11-10 23:44

因一句話到雲林 比利時「方奶奶」 守護偏鄉醫療

2019-11-10 23:32

陸客不來韓客來 11月航班增4.5％

2019-11-10 22:41

一張圖秒懂下周天氣！周三晚上變天又濕又冷

2019-11-10 20:59

台61明年全線通車 北中南設3地磅站抓超載

2019-11-10 20:59

別再笑「金魚腦」！研究：容易健忘反而是聰明的一種

2019-11-10 20:34

懷疑長輩失智？專家教你這樣做 11月16日天晟開講

2019-11-10 20:06

最愛的包車出遊都不去了 十位熟女有三位有此困擾

2019-11-10 20:01

旅遊人口爆炸 全包式渡假是解方？

2019-11-10 18:12

「既視感」神預測 原來是後見之明

2019-11-10 17:21

花蓮往返釜山今首航 可愛吉祥物手持韓文牌迎賓

2019-11-10 16:58

協助繭居族「破繭」 家人支持不可或缺

2019-11-10 16:29

特殊兒童學會刷牙不容易 新北辦比賽當誘因

2019-11-10 14:36

好好吃／正統西餐湯品 零基礎也會做

2019-11-10 13:29
看更多

熱門文章

一張圖秒懂下周天氣！周三晚上變天又濕又冷

2019-11-10 20:59

電信超狂雙11 優惠攻略看這裡

2019-11-11 08:39

看起來笨其實超聰明的4大星座 天蠍裝笨、冠軍城府深

2019-11-10 21:09

別再笑「金魚腦」！研究：容易健忘反而是聰明的一種

2019-11-10 20:34

ITF旅展雙11懶人包 飯店餐券1元起、泰國跨年11,111元

2019-11-10 13:00

商戰奇蹟！4個宅男1句話 催生破兆元全球商機

2019-11-11 09:00

同事揪團訂起來！ 7家咖啡商品雙11優惠

2019-11-11 09:20

單親家庭休學繭居 高三生竟回：要等媽倒下才工作

2019-11-11 00:56

單身更要吃飽飽！ 10家速食業者雙11沒忘記妳／你

2019-11-11 09:39

懶人包／雙11家電3C下殺優惠最精選 掃拖機器人免萬元

2019-11-10 16:21

光棍節還單身不要氣餒！看12星座明年會遇到哪種桃花對象

2019-11-11 08:15

新竹以北再創新低溫！ 氣象局：冷到周三晚再迎雨勢

2019-11-11 09:08

最低只要111元！快趁雙11手刀搶機票 告訴你怎麼買最便宜

2019-11-11 11:27

外送經濟火了上千年 從這個朝代開始…連皇帝都愛上

2019-11-11 11:00

台61明年全線通車 北中南設3地磅站抓超載

2019-11-10 20:59

驗不過！台鐵新維修車 「誤點」4個月

2019-11-11 00:46

每日星座運勢／雙魚別因慾望影響事　偏財見好就收

2019-11-11 00:00

雙11量販店優惠懶人包！ 百件商品買一送一搶商機

2019-11-11 09:32

台鐵「差不多文化」 熱度過就打回原型

2019-11-10 13:02

最愛的包車出遊都不去了 十位熟女有三位有此困擾

2019-11-10 20:01

旅展買氣旺！寒舍、晶華連3天賣破千萬 吃到飽仍最夯

2019-11-10 18:49

唐綺陽星座運勢週報：處女桃花從新朋友找起 天秤正財機會多

2019-11-11 07:34

新竹昨現11.7度 周三冷完換雨來

2019-11-11 01:03

封閉20年！ 東北角「聽濤營區」塗上粉紅迷彩對外開放

2019-11-11 00:25

今中部以北最低溫15度 東半部有雨

2019-11-11 05:15

雙11光棍節搶優惠 單身友善餐廳「最低11元」吃一餐

2019-11-11 10:01

懷疑長輩失智？專家教你這樣做 11月16日天晟開講

2019-11-10 20:06

【為母心情】小毛小姐／跟小男孩要

2019-11-11 06:00

直鐵探過路 交部：北宜高鐵 免可行性評估

2019-11-11 01:00

雙11必買 聚焦這十大熱銷商品

2019-11-10 15:28

【心情點滴】ㄚ若／他的奶奶

2019-11-11 06:00

【照護難題】賈素娟／趴在玻璃門上的人影

2019-11-11 06:00

繭居兒日增 沉迷網路、拒學

2019-11-11 00:29

陸客不來韓客來 11月航班增4.5％

2019-11-10 22:41

雙11搶優惠！ PAUL買一送一、甜甜圈加價只要11元

2019-11-10 19:23

繭居族溫床…父母強勢每事管 女寧願窩房追劇

2019-11-11 00:40

特殊兒童學會刷牙不容易 新北辦比賽當誘因

2019-11-10 14:36

小S踩狂野新鞋 豹紋上身炸出巨星氣勢

2019-11-10 13:49

結帳金額最低一元！ 赤から來台四週年加碼送雞翅蛋糕

2019-11-10 12:57

電車線狂出包 30年阿嬤級維修車 台鐵何時換？

2019-11-10 13:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top