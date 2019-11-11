膝蓋運動傷害拖10年 重建前十字韌帶又能舉重了

2019-11-11 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／即時報導



一位女運動員10年前跨欄跌倒，並因膝蓋受傷結束運動員生涯，原本只感覺膝蓋一直不舒服，最近檢查才發現「前十字韌帶」完全消失，後來經醫師用鵝掌肌重建前十字韌帶，膝蓋才恢復正常並練起舉重運動。

澄清醫院中港院區骨科醫師王稚暉指出，女運動員10年前可能僅前十字韌帶輕微裂傷，因未即時治療導致膝關節長期鬆動，進而惡化成前十字韌帶完全不見，內外側的半月板也破裂；病情因時間的拖延，成為進一步惡化的無情殺手。

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女運動員目前就讀碩士班，因左膝蓋長年斷斷續續不舒服及有點水腫而求診，王稚暉替她做膝部前拉測試檢查，發現她的膝關節異常鬆動，懷疑是前十字韌帶出了問題，進一步做核磁共振檢查，發現其前十字韌帶不僅是斷裂，更是完全消失不見了，連帶內側半月板破裂及外側半月板根部破裂，這是很嚴重的膝蓋傷害。

王稚暉說，女運動員的前十字韌帶因一直處於惡化狀態，年復一年，就從輕微撕裂演變成嚴重斷裂，殘留的韌帶也因被組織吸收而完全不見，又因影響膝蓋穩定度而造成內外半月板磨損破裂，日積月累連動式傷害，是少見的病例。

他，經微創關節鏡手術取女運動員的鵝掌肌群自體韌帶重建，讓膝關節不再鬆動，同時也修補已破裂的內外側半月板，由於手術傷口很小，住院僅3天即出院；再接受三個月的復健，患者已恢復左膝蓋的正常。