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新竹以北再創新低溫！ 氣象局：冷到周三晚再迎雨勢

2019-11-11 09:08聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

又創新低溫！中央氣象局說，今天清晨受到輻射冷卻影響，新竹以北幾乎創了入秋以來最低溫，空曠地區下探14度。全台到周三都比較乾冷、早晚溫差大的天氣型態，周三晚上新一波東北風報到，將為北部和東半部帶來雨勢。

氣象預報員劉沛滕說，今天水氣比較少，清晨夜裡受輻射冷卻影響明顯，各地氣溫低，空曠地區下太14到16度，新竹以北幾乎創了入秋以來最低溫，淡水只有14.7度。

劉沛滕說，今天僅東半部有零星降雨，其他地方晴到多雲，到周三白天都是比較乾的天氣型態，留意日夜溫差大。北部這三天低溫16到18度，高溫28度上下；中南部低溫17到19度，高溫30度；東部低溫17到18度，高溫27到28度。

劉沛滕說，周三晚上有新一波東北風增強，會為迎風面北部、東半部帶來水氣，一直到周四晚上留意局部短暫雨勢，北部、宜蘭偏涼，整天溫度20到23度，高溫降幅明顯，不會出現陽光。

劉沛滕說，到了周四雖然仍是受東北風影響，但僅東部有零星雨勢，日夜溫差仍大，不過高溫會回到25到26度，一直到周末都是如此。

中央氣象局說，今天新竹以北多為入秋以來最低溫。本報資料照片
中央氣象局說，今天新竹以北多為入秋以來最低溫。本報資料照片
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低溫高溫新竹

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