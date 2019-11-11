新竹以北再創新低溫！ 氣象局：冷到周三晚再迎雨勢

2019-11-11 09:08 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



又創新低溫！中央氣象局說，今天清晨受到輻射冷卻影響，新竹以北幾乎創了入秋以來最低溫，空曠地區下探14度。全台到周三都比較乾冷、早晚溫差大的天氣型態，周三晚上新一波東北風報到，將為北部和東半部帶來雨勢。

氣象預報員劉沛滕說，今天水氣比較少，清晨夜裡受輻射冷卻影響明顯，各地氣溫低，空曠地區下太14到16度，新竹以北幾乎創了入秋以來最低溫，淡水只有14.7度。

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劉沛滕說，今天僅東半部有零星降雨，其他地方晴到多雲，到周三白天都是比較乾的天氣型態，留意日夜溫差大。北部這三天低溫16到18度，高溫28度上下；中南部低溫17到19度，高溫30度；東部低溫17到18度，高溫27到28度。

劉沛滕說，周三晚上有新一波東北風增強，會為迎風面北部、東半部帶來水氣，一直到周四晚上留意局部短暫雨勢，北部、宜蘭偏涼，整天溫度20到23度，高溫降幅明顯，不會出現陽光。