今中部以北最低溫15度 東半部有雨
2019-11-11 05:15
聯合報 記者吳姿賢
／台北即時報導
中央氣象局表示，今天各地為多雲到晴天氣，只有東半部有零星短暫雨；輻射冷卻影響下，夜晚清晨明顯偏涼，中部以北及宜花低溫約15到17度，沿海、空曠地區有機會再低一些，其他地方則在19、20度左右。
今天白天由於東北季風強度減弱，雲量較少，太陽輻射加熱，氣溫將明顯上升，北部及東半部高溫約26至28度，中南部則可來到29、30度。提醒民眾，西半部日夜溫差偏大，早出晚歸請記得添加衣物以免受涼。
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氣象局說，周二至周三白天水氣少，各地大多為多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨；夜晚清晨由於輻射冷卻效應，天氣較涼，中部以北及宜花低溫在16到18度，沿海、空曠地區有機會再低一些，其他地方則約19、20度。
周二至周三白天雲量少，氣溫上升明顯，各地高溫都可以來到26、27度以上，中南部仍有接近20度的高溫，日夜溫差大，請適時調整衣物。
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