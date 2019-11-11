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新竹昨現11.7度 周三冷完換雨來

2019-11-11 01:03聯合報 記者曹悅華／台北報導

中央氣象局說，今天起到周三，北部低溫下探15度。圖／聯合報系資料照片
中央氣象局說，今天起到周三，北部低溫下探15度。圖／聯合報系資料照片
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昨天清晨，許多測站都創下入秋以來最低溫。中央氣象局說，後天周三前，受到輻射冷卻效應影響，中部以北清晨低溫下探十五度，但白天會回溫，日夜溫差大；周四則有新一波東北風增強，迎風面北部、東半部降雨機率提高。

氣象預報員張承傳說，很多測站在這兩天都創了入秋最低溫。以自動測站來說，新竹縣峨眉下探十一點七度；人工測站方面，淡水創下十五點二度低溫。

張承傳說，周三前天氣穩定，各地維持多雲到晴，但受到東北風帶來的輻射冷卻效應影響，中部以北清晨氣溫偏低，約落在十五到十九度間，到了白天天氣轉晴朗，開始回溫，北部、東半部高溫廿五到廿七度，中南部可到廿八到廿九度，日夜溫差大。

低溫

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