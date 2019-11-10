看起來笨其實超聰明的4大星座 天蠍裝笨、冠軍城府深

2019-11-10 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／台北即時報導



在工作上的這些星座，總會戰戰兢兢，能進能退。圖／摘自 pexels 分享 facebook 身邊總是有些人看似平靜，做起事情來可是非常精明，千萬要謹記以下幾個星座，千萬不要把他當笨蛋，因為其實他們超聰明的。

第四名、獅子座

其實獅子座不僅智商高，情商也很高喔。

很多人對於獅子座的既定印象，往往伴隨著壞脾氣，但在他剛烈的個性外表下，他可是個溫柔小貓咪。在應對進退的時候，更是懂得把握時機，在工作上的表現，特別明顯出現他那獅子座的一面，所以獅子座的油腔滑調，絕對會跟著利益扯上邊。

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千萬別說獅子座只會拍馬屁，他可是非常有能力與魄力的，在他的人生觀之中，該張揚時，幹嘛要藏著這樣的光芒。當陪襯時，更懂得閃躲著自己，這樣的獅子座，怎可能會智商低呢？

第三名、天蠍座

在不熟悉的環境或人事物下，天蠍座往往會帶著一張冷漠的面具，他可能連應對都會非常冷淡，這時候機靈的天蠍座，其實對於你的一言一行，都默默看在眼裡，放在心中。

切記，天蠍不說出口的事，並不代表他不知道，只要你不影響到他，他甚至可以無視你的一言一行。帶著火眼金睛的天蠍座，可以很快看出你的把戲，千萬別在他後面做小動作，省省力氣吧，天蠍座不是省油的燈。

第二名、金牛座

「低調」絕對是金牛座的座右銘，就如同人在戰場上，通常衝鋒陷陣的不是他，但回頭看見在撿裝備的，絕對是金牛座了。

一向對於金錢敏感度比較深厚的金牛座，他的私房存款，一定是多到不可張揚的地步，對於金錢＝安全感這件事，是非常重要的體現。而金牛座對於自己下定的決心，通常會不顧一切的去達成，也根本不管他人的意見，這樣的金牛座，讓人不得不佩服跟尊重。

第一名、摩羯座

當之無愧的榜首，當然是摩羯座，擁有著大智若愚的本事，平時安靜的像一面湖水，只要一出手，必能引起軒然大波。許多人認為城府很深的摩羯座，相處上跟天蠍沒兩樣，許多事情都看破卻不說破，這樣的本事，可是在他身邊都會打個寒顫。