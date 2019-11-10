台61明年全線通車 北中南設3地磅站抓超載
2019-11-10 20:59
聯合報 記者吳姿賢
／即時報導
台61線後續工程將於明年春節前全線通車，沿線行經許多工業區及港口，重車行經頻繁。交通部公路總局今天表示，為防止大貨車超載影響路面品質及橋梁安全，規畫北部桃園市蘆竹、中部台中市清水、南部雲林縣麥寮等3地點設置地磅站，專責取締違規超載車輛。
公總表示，目前北部蘆竹地磅站己於今年5月啟用執行中，並與新北市、桃園市政府警察局及監理單位配合執行大貨車違規超載稽查勤務。台中清水及雲林麥寮等2處地磅站因用地取得問題需耗費較長時程，目前正在規畫設計，將因應台61線後續工程全線通車設置完成並營運稽查，遏阻重車超載。
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台61線北、中、南部地區3處地磅站，皆採「主線篩選式動態地磅」設計，經動態地磅初步篩選符合載重標準的車輛，可免進入靜態地磅站過磅，除可增進地磅站過磅效率外，亦可減少主線車流干擾，維持道路順暢。
中部及南部地區地磅站尚未完工前，以及未設置地磅站的區域，為維護道路安全，公總說，已先行協調沿線各地方警察單位及監理單位，以活動式地磅加強巡邏該路段及增加路檢聯稽頻率，若發現疑似超載車輛，將攔查並押往民間地磅站過磅執法。
另為降低超速可能造成交通事故，公總局在台61線沿線與桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣及雲林縣政府警察局合作，設置區間測速執法設備，以執行速度管理，目前均已建置中或已完成進行宣導中，預計明年春節前陸續執法。
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