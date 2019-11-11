健康名人堂／台灣全民健保 走向國際
副總統陳建仁日前出席「第29屆亞洲胸腔及心臟血管外科學會年會」表示，台灣全民健保經多年耕耘，最近一次滿意度高達89%，獲得「普及、方便、經濟、滿意度高」成就，在全球已建立聲望，也成為各國建立或改革健保制度的研究對象，台灣也樂於和世界各國分享經驗。
八月出爐2019年版CEOWORLD雜誌健康照護指標分析，台灣的醫療照護整體品質在89個國家中名列第一。陳副總統說，台灣健保舉世聞名，主要是提供所有國民一個公平、自助與互助制度，不論貧富、老少全部納入健康保障，至今涵蓋了全台99%人口以及93%醫事服務醫院與診所。
健保永續經營關鍵
最近我駐紐約聯合國事務工作小組於美國哥倫比亞大學，舉辦「全民健康覆蓋─單一保險人與多重保險人」研討會，我於會中強調，25年前，前輩們規畫的「單一保險人」與「總額制度」是健保能永續經營關鍵因素。
這兩年來、健保署資訊同仁規畫的雲端藥歷主動提示與醫療影像雲端分享成果，獲世界各國高度肯定。除了給予病人用藥安全與減少輻射量，也有節省健保資源的初步成效。
雖然病人於28天內重複做電腦斷層與核磁共振等檢查大幅度減少，但新病人做檢查人數依然增加。這現象誠如和信醫院黃達夫院長一再呼籲或批判台灣健保支付制度，必須「由論量計酬改為論價值與成效計酬」。
給付改善與國際合作
無可否認、面對人性不同的價值觀與既有支付制度，健保署會積極與醫界溝通，共同追求病人最大利益，更務實、有效率執行改革策略。
原廠藥品若能納入健保給付，幾乎可以確定此藥品產生的收益，這是台灣環境吸引外國藥廠的主要因素之一。台灣具東亞地區核心位置優勢，本土藥廠即使受限市場規模較小，藉由台灣擁有完善的「健康資料庫」可作為合作誘因。鎖定非專利藥市場發展，與先進國家進行合作，可以採取「購併」、「策略聯盟」、「經銷合作」來擴大國際競爭力。
菲對台灣健保興趣高
健保署團隊最近到菲律賓辦理健保研討會，觀察到該國對台灣健保制度很有興趣，駐菲律賓徐佩勇代表也期待落實兩國合作。
個人認為，健保署應要與國外當地民間及僑界團體合作成立「台灣全民健保經驗輸出輔導團」，透過僑胞協助，更能瞭解地理因素、文化、語言、市場的熟悉度而強化新南向的動能。藉由協助該國建立健保制度的同時，讓台灣醫藥產業、醫療資訊產業在該國生根發展，與外館駐處搭配增強外交關係。
醫療體系的同儕對健保制度不甚滿意可被理解，但健保仍然必須以民眾、病人最大利益做考量，盡力杜絕浮報與虛報健保給付及強調減少不必要醫療行為，讓保費能用在刀口上，給予醫療人員合理工作給付。期待健保資料庫發展各類創新及應用，能為醫療科技相關產業帶來更多的契機與信心，讓全體國民受惠。
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