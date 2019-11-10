別再笑「金魚腦」！研究：容易健忘反而是聰明的一種

2019-11-10 20:34 香港01 記者劉淑文／報導



常被笑說是大頭蝦，經常忘記東西？最近加拿大多倫多大學（The University of Toronto）有研究指出，原來部份人容易健忘其實反而是聰明的一種，因為他們會選擇性記憶，只把重要的東西記住，使他們有更高的集中力去工作，這些人分分鐘變成工作上的強人。 示意圖／ingimage 分享 facebook

常被笑說是大頭蝦，經常忘記東西？最近加拿大多倫多大學（The University of Toronto）有研究指出，原來部份人容易健忘其實反而是聰明的一種，因為他們會選擇性記憶，只把重要的東西記住，使他們有更高的集中力去工作，這些人分分鐘變成工作上的強人。

多倫多大學教授Blake Richards最近對人類記憶力作出研究，表示發現大家身邊經常忘記東西的朋友其實可能更聰明。他解釋，部份人健忘其實是大腦「記憶優化」的過程，自動安排腦海中記憶的順序，即是選擇性記下他們認為重要的事情，讓他們能夠擁有更高的集中力去工作，也不容易在工作上出錯。

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李察士教授亦認為，人類會隨生活環境的不同而改變頭腦運作的方式和順序，而部份健忘的人其實反應能力不一定慢，而且他們亦有記得清楚的事情，並在適當時候發揮作用，他指這類型的人其實是相對聰明的人。

他又稱，選擇性記憶令大腦可以更容易根據過往的回憶，而作出快捷及清晰的決定。這是因為當一個人健忘，意味着他容易忘記過時或有誤導性的資訊，對於適應新環境有相當大的幫助。

此外，這類人在記憶過程中只會記住事情的重點，之後如果遇到相同的事件，他們會靈活運用這些重點去處理，變相在工作時更有效率。而做運動、多睡前閱讀等等方法，對於清醒頭腦或者加強記憶都有相當大的作用。 部份人健忘其實是大腦「記憶優化」的過程，自動安排腦海中記憶的順序，即是選擇性記下他們認為重要的事情，讓他們能夠擁有更高的集中力去工作，也不容易在工作上出錯。 香港01製圖 分享 facebook

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