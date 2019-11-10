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馬英九要當阿公了！馬唯中懷孕預產期在明年初

懷疑長輩失智？專家教你這樣做 11月16日天晟開講

2019-11-10 20:06聯合報 記者鄧桂芬／台北即時報導

桃園市一位阿公最近常迷路，某日久未返家，家屬焦急之餘接到高雄警方來電，原來阿公搭火車到了高雄，不知怎麼回家。家屬驚覺不妙，帶阿公就醫並確診失智症，幸虧在失智共同照護中心的轉介下，每天白天送阿公去日照中心活動，有專人照顧並叮囑用藥，讓家屬安心不少。

天晟醫院失智共照中心主任黃杰誠表示，失智症患者需要的不只是藥物治療，也包括了生活照顧，不然迷路、烹煮忘關火、半夜失眠吵鬧等，對家屬而言相當困擾，若沒有專業資源介入來減輕照顧負擔，有家屬顧到最後自己也崩潰。

天成醫療體系107年取得桃園市衛生局計畫，由天晟醫院設置南桃園首家失智共照中心，去年6月揭牌，除了提供個案追蹤管理服務，也協助失智症家庭連結生活照顧與醫療照護資源，減輕照顧上的負擔。

黃杰誠說，天成醫療體系本身具備居家醫療、居家藥事、居家護理、居家復健和居家服務，也設置有日照中心和護理之家，另也於楊梅區輔導兩處社區失智據點。

換句話說，從輕度到重度失智症照護資源，天成提供一條龍式服務。另關注失智症家屬的心理健康，失智共照中心個管師每月電訪個案追蹤時，也會關心家屬近況，提供照顧者相關的支持資源或紓壓課程。

因失智症患者多數不會有生理不適的感覺，不主動就醫，也不一定願意聽家屬的話看病，門診常見病人是被家屬「架來」或「騙來」。

黃杰誠坦言，若家屬不認識失智症，誤認長輩只是「老番顛（台語）」，就可能錯過失智症及早介入治療的時間。若恰巧住偏遠地區交通不便，也可能降低帶病人就醫的意願。

為了避免上述情況，楊梅天成醫院提供偏遠居民「一條龍篩檢」服務，當懷疑有失智症，即安排交通車接送，前來院內接受醫師診斷、智能鑑定、頭部電腦斷層和血液檢查，於一個下午時間全數篩檢完畢，免讓患者再多跑幾趟。

另外，天成醫療體系的醫院院區和網路皆積極宣導失智症與相關資源，期待更多民眾認識失智症。失智共照中心也常辦理學校與機構講座，除了宣傳其功能，也會請託鄰里長協助，在里民活動時多注意哪些長輩有相關需求。

黃杰誠說，失智共照中心營運至今收案439失智者，其中117人為今年新收個案，均為第一次確診；近3個月來，每月平均新發現18至20位患者。而只要妥善運用長照2.0相關資源，就有助減輕家庭照顧負擔，延緩個案失智病程。

桃園市政府衛生局即日起巡迴桃園13區舉辦「失智友善照護開講」，11月16日天晟醫院場次登場，將邀請林口長庚神經內科醫師徐榮隆談失智症的照護預防，天晟醫院失智共照中心主任黃杰誠也在現場指引民眾失智症照護資源，同時帶民眾了解AD8極早期失智症篩檢量表。

想更深入了解失智症預防與照護，歡迎為自己或家人報名，課程免費，全程參與者，可獲精緻不鏽鋼吸管組及限量環保飲料杯袋。

●「失智友善照護開講」─天晟醫院場次

時間：11月16日（六）下午2時到4時

地點：中壢天晟醫院B1國際會議廳

           桃園市中壢區延平路155號

報名網址：https://forms.gle/tFAiyCA4pGDyNMcC9

報名電話：02-8692-5588轉3051陳小姐

專家表示，失智症患者需要的不只是藥物治療，也包括了生活照顧，需要專業資源介入減輕...
專家表示，失智症患者需要的不只是藥物治療，也包括了生活照顧，需要專業資源介入減輕照顧負擔。圖／本報資料照片
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失智症患者衛生局

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