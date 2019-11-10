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馬英九要當阿公了！馬唯中懷孕預產期在明年初

最愛的包車出遊都不去了 十位熟女有三位有此困擾

2019-11-10 20:01聯合報 記者邱宜君／台北即時報導

年近60的陳太太以前最愛包車出遊的里民活動，最近卻婉拒邀約不出門，朋友都很擔心。其實是因為她本來大笑咳嗽就漏尿，最近愈漏愈多，墊衛生棉還是會弄溼褲子。於是陳太太水也越喝越少，泌尿道感染卻反覆發作，她隨時都擔心旁人聞到尿味，開朗的個性也漸漸變得陰鬱。

亞東醫院婦產部病房主任吳文毅表示，45歲以上婦女，十個人就有三個尿失禁，因難以啟齒，真正會就醫的尿失禁婦女只有兩成，大多是嚴重漏尿才願意治療，絕大多數輕中度尿失禁的都在忍耐。

吳文毅說，目前尿失禁的藥物治療、保守治療、手術治療，有很多選擇，都有一定的療效，鼓勵婦女應積極就醫，就可望重新擁抱自由自在的生活。

吳文毅今於台灣婦產身心醫學會研討會演講「婦女尿失禁治療最新進展」提到，尿失禁最常見的類型為「應力性尿失禁」，咳嗽、大笑、提重物引起腹部用力、腹壓上升，就會不自主漏尿。

應力性尿失禁的主因為懷孕生產導致支撐膀胱頸及尿道的韌帶失去彈性，生產次數越多，風險愈高。此外，停經後荷爾蒙改變也會導致泌尿道粘膜萎縮，使得泌尿道對於管腔內水壓的乘載能力變差，越來越鎖不住尿液。肥胖者因腹腔內脂肪及器官組織重量較重，也會加重應力性尿失禁的症狀。

吳文毅指出，目前應力性尿失禁的非手術療法包括藥物治療、凱格爾運動、生理回饋控療法、電刺激、雷射。目前藥物治療是某種副作用較小的三環抗憂鬱劑的適應症外使用，此藥對於膀胱頸部的受體有拮抗效果，可以幫助膀胱頸這個守門員鎖住尿液，藥價不高且健保有給付。

至於凱格爾運動和生理回饋療法、電刺激則經常並用，幫助病人學會正確的收縮動作後，每天執行三次運動訓練。每次包括收縮10秒的耐力訓練共15次，以及快速收縮放鬆的動作共15次。吳文毅表示，綜合國內外研究報告顯示，持續三到六個月的運動訓練後，50%患者症狀顯著改善，但臨床上觀察，能夠持之以恆完成三到六個月療程的患者很少。

近幾年的最新療法是雷射，吳文毅表示，透過陰道放入探頭，將雷射往上照射於尿道下方組織，可刺激組織新生，尿道和膀胱更容易鎖住小便，每月需進行一次治療，共需治療二到三次，研究顯示一到兩年內都能維持七成效果。雷射劑量低，治療不需麻醉也不用住院，治療時有微熱感，不用住院，屬於方便快速的治療，但目前沒有健保，每次需自費大約一萬元。

吳文毅表示，目前雷射儀器是通用的，依照使用目的更換不同探頭。要操作尿失禁治療仍需經過相關的訓練，提醒民眾應要找婦產科醫師或泌尿科醫師來施作，較有保障。

吳文毅表示，上述保守療法適合用於輕度尿失禁的患者，如果是一小時護墊漏尿測試顯示漏尿超過十公克以上則重度尿失禁，建議要做尿道中段懸吊手術治療，目前手術技術已進步到只有陰道內部一個小傷口，恢復較快而且術前不需剃毛。有研究統合分析1萬2千名婦女長達五年，發現療效仍維持高達八成；另有研究追蹤長達17年，也發現有八成以上患者認為療效還在。

不過吳文毅提醒，此手術是放置一個無彈性的吊帶，幫助骨盆底肌一起支撐尿道，這條帶子會影響到生產時陰道不容易擴張，因此如果還有生育需求的女性，並不適合做這項手術。

亞東紀念醫院婦產部病房主任吳文毅今於台灣婦產身心醫學會研討會演講「婦女尿失禁治療...
亞東紀念醫院婦產部病房主任吳文毅今於台灣婦產身心醫學會研討會演講「婦女尿失禁治療最新進展」。記者邱宜君／攝影
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尿失禁手術患者

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