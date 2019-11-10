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週三前多雲到晴 週四變天降溫

2019-11-10 19:40台灣醒報 記者張元融╱台北報導

中央氣象局表示，13日（週三）前，北部東半部白天高溫可到攝氏26度左右，日夜溫差...
中央氣象局表示，13日（週三）前，北部東半部白天高溫可到攝氏26度左右，日夜溫差恐有10度之多！（photo by張元融／台灣醒報）
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13日（週三）前，北部東半部白天高溫可到攝氏26度左右，日夜溫差恐有10度之多！氣象局表示，週三前的天氣型態將與10日（週日）類似，多雲到晴。預計14日（週四）起東北風增強，迎風面水氣會增加，下雨機率也會提高。15日（週五）水氣則逐漸減少，直到17日（週日）各地大多為多雲到晴、西半部日夜溫差大。

東北風強弱三階段

「未來一週天氣，主要分成三個區段。」氣象局解釋，第1階段是週一至週三，雖然受到東北風減弱，但水氣少，各地大多為多雲到晴。週三入夜至週四則是第2階段，東北風將再增強，迎風面會轉成有短暫雨天氣，明顯感受天氣改變。週五後則是第3階段，屆時水氣減少，各地天氣回穩，雖沒有輻射冷卻影響，但依然要注意早晚稍涼，西半部日夜溫差大。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象‧老大洩天機》專欄指出，週四底層鋒面快速掠過、東北季風南下，「北台灣天氣轉變，氣溫明顯下降、有局部短暫雨」。週五仍受東北季風影響，但「水氣轉乾，迎風面天氣好轉、氣溫略升」。週六各地晴朗穩定、氣溫回升，白天微熱。

週三前清晨低溫

「第1階段（週三前）因水氣偏少加上風力並不強，易有輻射冷卻效應發生，日夜溫差恐有10度之多！」氣象局表示，各地清晨容易有低溫，大約18度至20度，中部以北低溫甚至可能下探15至17度，在白天高溫各地都在25度以上，中南部可達30度情況下。

「10日清晨各地的溫度真的蠻低的，看起來這個溫度已經有冬天的感覺。」天氣職人吳聖宇發文提醒，「輻射冷卻」的特徵就是「只有夜晚清晨冷，白天陽光出來就會升溫上去。」

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氣象局低溫

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