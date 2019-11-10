週三前多雲到晴 週四變天降溫

2019-11-10 19:40 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



中央氣象局表示，13日（週三）前，北部東半部白天高溫可到攝氏26度左右，日夜溫差恐有10度之多！（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook 13日（週三）前，北部東半部白天高溫可到攝氏26度左右，日夜溫差恐有10度之多！氣象局表示，週三前的天氣型態將與10日（週日）類似，多雲到晴。預計14日（週四）起東北風增強，迎風面水氣會增加，下雨機率也會提高。15日（週五）水氣則逐漸減少，直到17日（週日）各地大多為多雲到晴、西半部日夜溫差大。

東北風強弱三階段

「未來一週天氣，主要分成三個區段。」氣象局解釋，第1階段是週一至週三，雖然受到東北風減弱，但水氣少，各地大多為多雲到晴。週三入夜至週四則是第2階段，東北風將再增強，迎風面會轉成有短暫雨天氣，明顯感受天氣改變。週五後則是第3階段，屆時水氣減少，各地天氣回穩，雖沒有輻射冷卻影響，但依然要注意早晚稍涼，西半部日夜溫差大。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

氣象專家吳德榮在《三立準氣象‧老大洩天機》專欄指出，週四底層鋒面快速掠過、東北季風南下，「北台灣天氣轉變，氣溫明顯下降、有局部短暫雨」。週五仍受東北季風影響，但「水氣轉乾，迎風面天氣好轉、氣溫略升」。週六各地晴朗穩定、氣溫回升，白天微熱。

週三前清晨低溫

「第1階段（週三前）因水氣偏少加上風力並不強，易有輻射冷卻效應發生，日夜溫差恐有10度之多！」氣象局表示，各地清晨容易有低溫，大約18度至20度，中部以北低溫甚至可能下探15至17度，在白天高溫各地都在25度以上，中南部可達30度情況下。

「10日清晨各地的溫度真的蠻低的，看起來這個溫度已經有冬天的感覺。」天氣職人吳聖宇發文提醒，「輻射冷卻」的特徵就是「只有夜晚清晨冷，白天陽光出來就會升溫上去。」

【更多精采內容，詳見 】