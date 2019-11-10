交部次長拋宜蘭「三鐵共站」 成為台鐵高鐵快鐵轉運站

2019-11-10 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／宜蘭即時報導



鐵路高架化（宜蘭到羅東段）可行性評估日前審查通過，交通部也確定高鐵將要延伸到宜蘭，未來銜接宜花東快鐵。交通部次長黃玉霖今天拋出「三鐵共站」，宜蘭將會是高鐵、台鐵、快鐵的共同轉運站，台灣到東部或花東進入北部的門戶，扮演重要交通樞紐，指日可待。

綠營人士發動爭取高鐵延伸宜蘭促進會成立大會，交通部長政務次長黃玉霖受邀到場表示，高鐵延伸到宜蘭已經確定，「北宜高鐵」建設就已經要發包進入綜合規劃設計，接著要環評，而且不只有高鐵，將來的宜花東快鐵會從宜蘭出發到花蓮、台東，甚至到屏東，宜蘭會是快鐵的第一站。

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黃玉霖說，因為花東鐵路有雙軌電器化，將來把雙軌行走的速度提高，專用路權，仿照日本打造快鐵，這個計畫也在做綜合規畫，要進入環評，所以大家要有信心，未來宜蘭將變成「三鐵共站」，台鐵、高鐵及快鐵的轉運站，進出東部及北部門戶， 這是一場台灣國土發展的空間革命與百年大計，共同努力讓宜花東快鐵全面啟動。