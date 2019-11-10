旅遊人口爆炸 全包式渡假是解方？

2019-11-10 18:12 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



全包式假期曾被認為發展性最差，但現在它容納大眾旅遊的可永續潛力被看好。（photo by Flickr） 分享 facebook 全包式渡假村是未來可永續發展的渡假生態？旅遊業的專家賈斯汀·法蘭西斯認為，在過去，套票假期、尤其是全包式假期，曾被認為是發展性最差的旅行，但現在的可永續的潛力卻被看好。全包式合作的廉價航空公司能吸引更多的乘客，且與老飛機相比有更低的碳足跡。

全球旅遊人口破錶

根據《CNN》報導，遊客人數已經達到歷史新高。根據世界旅遊組織的數據，2018年全球休閒遊客達到14億人，比2017年增長6%，預計2019年將再增長3~4%。然而，渡假勝地已無法應付過多觀光客，且過多的人潮可能造成景點的破壞，如威尼斯、峇里島等名勝。

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法蘭西斯說，旅遊人口爆炸將成為難解的問題，大型渡假村也許是一種現代化的解決方案，至少理論上它們有潛力做到。套票假期用長途客運或公共巴士運送客人到飯店。除火車外，公共汽車就是團體旅遊最環保的大眾運輸方式。

減少碳足跡

英國旅行基金會首席執行官傑里米·桑普森說：「我不認為每個人都會去從事生態旅遊，這也無助於渡假勝地轉移壓力，那些地方的旅遊基礎設施沒有辦法承受，因此絕對需要有一些大規模人旅遊的去處，我們只需要考慮把它經營得更好。」

傳統的全包式渡假，幾乎所有資源都來自外部，客人花很少的錢投入當地經濟。法蘭西斯說，「飯店其實沒有理由在當地購買食物。」如果這樣做的話，他們不僅會向當地社區投入資金，而且還會大幅減少渡假村的碳足跡。

根據《企業內幕》報導，對全包式渡假勝地的需求從2011年的8%上升至2014年的14%，它們已成為旅行住宿增長最快的區隔市場之一。

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