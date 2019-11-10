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「既視感」神預測 原來是後見之明

2019-11-10 17:21台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

既視感起因於「後見之明」！偶爾到了未曾去過的地方經歷某些事時，我們腦中卻會有種似曾相識、好像曾經歷過同樣事情的感覺，這種感覺被稱為既視感。科學家告訴我們，既視感並非導因於前世記憶，近期研究顯示，它與事後效度（Postdiction）有關。

事後效度造成既視感

根據《每日醫學新聞》報導，當人們經歷事後效度時，他們會用新資訊填補記憶中的空缺，但他們會誤以為新資訊原本就存在於舊的記憶當中。過去研究將既視感與預測偏差連結在一起，但近期的研究人員認為，若既視感僅是一種預感，為什麼人們會強烈相信自己確實預測了未來會發生的事？

為了找出答案，研究團隊讓參與者戴上虛擬實境裝置，再問他們是否感受到既視感。接著研究人員再次讓參與者戴上頭套，這次，參與者看到的虛擬實境畫面會自動向左或右移動，並且也問他們是否能預測虛擬實境中接下來會出現的景象。研究人員也找了第二批參與者，讓他們經歷與第一批人相同的狀況，再讓他們根據景象移動前與移動後，感受到的「熟悉感」程度進行評分。

研究未來走向

研究人員發現，當景象一直變動時，參與者會經歷事後效度，也就是用新資訊填補記憶中得空缺，並以為新資訊存在於原本記憶中，因此參與者會有強烈的感覺自己能夠預測虛擬實境的畫面會如何變動。但事實上，參與者不可能知道畫面會如何變動，因為它們往左或由推移都是隨機的。

根據《Medical Xpress》報導，主導研究的克雷莉表示，她未來會與埃默里大學的中，對顳葉內側受損（可能導致重複既視感產生）病患進行研究的腦神經科學家聯手進行更進一步研究。另外，除了對既視感外，她也會試圖了解「似曾聽過」的現象發生之原因。

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