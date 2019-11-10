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協助繭居族「破繭」 家人支持不可或缺

2019-11-10 16:29聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

今年8月新莊驚傳一名繭居男子，長期不與人互動也不出房門，等家人發現時已成乾屍事件。3月時，日本也傳出兩起和繭居族有關命案，繭居族的問題再度浮上檯面。醫師表示，繭居族是長時間造成的，而家庭治療是實務上可行且有效的方式。

「繭居族」一詞由日本開始出現，指的是持續性社交退縮症候群，通常以青少年或年輕成人為主。學界的定義，大部份時間都待在家裏，對上學或工作毫無興趣，沒有維持人際互動，這種狀態持續6個月以上，就稱為繭居族。亞洲國家繭居族青少年或青年人比率約百分之一到二。

開業精神科醫師張立人分享一名男大生臨床個案，從小內向不愛說話，國中開始喜歡滑手機、高中開始沈迷於電玩世界，大學時因為兩次二一而遭到退學。從此躲在家裡足不出戶，也不願意和父母互動，甚至不出房門上廁所，用寶特瓶收集尿液兩三天再拿到廁所清理，將自己埋在電玩的世界裡。但媽媽在經過家庭諮商後，改變親子互動方式，該名繭居青年在三個月後終於願意出外工作，成功重返社會。

張立人說，如果孩童時期有創傷經驗、曾被霸凌或同儕排擠、父母拒絕或過度保護以及偏好網路互動等，都有可能是成為繭居族的相關因素。但他也指出，繭居族是長時間造成的，絕大多數是先經歷網路成癮、拒學，最後才成為繭居族。

然而繭居族延遲就醫的狀況嚴重，除了當事人本身不願意出門，拒絕求助輔導或接受治療；部分則是因為家人心中的抗拒，包括對於繭居成員的愧疚感、罪惡感、恐懼、社會標籤、以及缺乏相關觀念等等所導致。

張立人建議，父母應正視問題的嚴重性，當孩子出現網路成癮或是拒學的現象時，就應該求助於學校輔導中心介入，避免一步步走向「繭居」的困境。若是家有繭居青年，父母可先與專業人員討論，接受家庭諮商，培養對話和互動技巧。

三大對話技巧包括：在同理基礎上畫出親子界線、察覺孩子的微小進步以強化行動意願、不被孩子的言語或暴力綁架。即使孩子沒有回應，也要主動和他打招呼，製造讓他開口的機會；或是徵詢他的意見，勿快速下結論以及避免和同儕比較，如此才能發揮「滴水穿石」的效果，讓繭居族出現改變的機率越來越高。

張立人分享家庭治療是改變繭居族實務上可行且有效的方式。記者楊雅棠／攝影
張立人分享家庭治療是改變繭居族實務上可行且有效的方式。記者楊雅棠／攝影
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繭居族青年

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