吃飯小便全在電腦前 台灣繭居族治療陷瓶頸

2019-11-10 16:27 中央社 台北10日電



一名男大生從小被父母過度保護、沉迷網路世界，大學時期因課業表現差遭退學、外出打工也被嫌做不好，索性足不出戶整天打電動，吃飯、小便全在電腦前，成為名符其實的繭居族。

這種看似日劇的誇張情節竟真實出現在你我身邊，隨網路盛行，繭居族問題這才逐漸浮出檯面，但因多數家長對於網路成癮、繭居族認知不足，經常誤以為只是單純的親子衝突，讓診斷、治療方面陷入瓶頸。

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台灣醫學會今天舉辦2019年台灣醫學週學術演講會，針對網路成癮、繭居族進行專題討論。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院精神醫學部主任柯志鴻表示，網路成癮的發生其實和大腦的酬賞機制有著密切的關係，尤其玩遊戲又是最簡單、快速獲得快樂的管道，除了有挑戰性，也有清楚、公平的標準，只要付出一點點努力，就能獲得成就感，從中得到快樂。

不過，一個人一旦遊戲玩過頭，可能就沒有心力完成學業、工作，現實生活中遭遇挫折便會繼續透過遊戲來彌補，久而久之被遊戲制約，陷入惡性循環。若這段時間都沒有人拉他一把，最後可能出現拒學行為，成為足不出戶的「繭居族」。

台大醫院兒童醫院兒童心理科醫師張立人說，「繭居族」就是一群有持續性社交退縮問題的族群，以青少年或年輕成人為主。繭居族有5大共同特點，像是多數時間都待在家裡、對上學或工作無興趣、持續社交退縮超過6個月、沒有維持人際互動關係、沒有思覺失調症及情感疾患等精神疾病。

張立人指出，根據日本、香港、韓國等亞洲國家研究，網路成癮盛行率約4%，其中又有1到2%演變成繭居族，以男性居多，平均繭居1到4年。日本全國繭居族家庭協會聯合會2018年最新資料顯示，繭居族平均初發年齡為19.6歲，繭居7年以上比例最高，如今平均年齡為34歲。

張立人說，繭居族危險因子相當多元，像是都市化、全球化、網路數位技術出現、偏好網路互動、缺乏社會凝聚力，或孩童時期曾有創傷經驗、遭霸凌或同儕排擠、父母拒絕或過度保護、成績欠佳、過高自我期待等都是可能原因。

有趣的是，各國因文化差異，繭居族型態也大不相同。美國繭居族主要是和害怕失敗有關，英國以畏避型人格為主，法國因父親喪失權威性導致家庭分崩離析，日本則是靠父母供養。

張立人表示，繭居族患者過去大多是守規矩的孩子、不會反抗，成為繭居族以後雖看似懶散怠惰，其實內心痛苦，同時畏懼他人，也感到孤獨、無聊或空虛。由於繭居族面對父母關心或斥責經常出現激烈反應，導致許多家長常誤將孩子異狀視為親子問題，殊不知是早期繭居族徵兆，就醫者也少之又少，成為繭居族治療上最大的困境。

張立人說，繭居族一般會拒絕接受輔導或醫療，建議父母可先與醫護人員討論，回家後從父母的言行舉止開始改變，以「滴水穿石」的方式慢慢打開孩子的心。

舉例來說，不管孩子有沒有回應，父母都應堅持每天主動和孩子打招呼、製造讓他開口的機會，以紙條關心孩子、在房門外說話、多徵詢他的看法，避免談論未來規劃或是拿他和同年齡層孩子進行比較，定期給予零用錢；若孩子有微小進步，也要大聲鼓勵他。

柯志鴻建議，在孩子還沒接觸網路之前，最好先帶他找到快樂的管道，例如參加球隊或團體活動，建立多種快樂來源，未來即便沒有網路，也有其他讓自己快樂的方法，較不會依賴網路或電玩。