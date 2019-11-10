聯合盃作文大賽新北初賽 8300人分5校同步競賽

2019-11-10 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／即時報導



第13屆聯合盃全國作文大賽新北市區賽今天在新北市新莊國中、海山高中、秀峰高中、錦和高中及樹林高中5間試場同步競試，今年共8300名學生報名，更是各縣市最大場。新北市教育局長張明文表示，這並不只是一個活動，而是訓練邏輯、讓孩子們練習如何表達，以及提昇素養能力，作文必須從小培養。

比賽分為國小中年級組、高年級組；國中七年級、八年級、九年級組；高中職組，其中國小中年級組的題目為《我最不喜歡的一堂課》，海山國小四年級顏姓女學生表示，她最不喜歡數學課，因為數學有加減乘除很複雜，她今年第一次參加，雖然會緊張，但就假裝這只是在平常寫作文。

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土城廣福國小四年級學生謝采璇則說，她就讀幼稚園小班時在課堂上被同學撞倒，下巴撞到櫃子最尖的角，也因此留下疤痕，雖然不記得課程內容，但「整堂課」卻讓她最不喜歡。

張明文表示，作文是訓練基本表達能力，能訓練孩子邏輯以及如何去表達，未來不論在各行各業，這是最基本要具備的，跟人溝通或職場上必備的能力，再加上會考與學測、統測都將作文寫作列入評分，孩子們也都越來越重視，且這並不只是一個活動，而是提昇大家素養能力的機會，作文也必須從小培養。

聯合報發行展業部展業中心經理李錦村表示，每一場初賽都取前210名，相當於各組取前35名進入決賽，而新北市因為人最多，也最激烈，因為這是會考等級，對新北市的孩子就是一種訓練，也是培養能力的機會。