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聯合盃作文大賽新北初賽 8300人分5校同步競賽

2019-11-10 14:36聯合報 記者張曼蘋／即時報導

第13屆聯合盃全國作文大賽新北市區賽今天在新北市新莊國中、海山高中、秀峰高中、錦和高中及樹林高中5間試場同步競試，今年共8300名學生報名，更是各縣市最大場。新北市教育局長張明文表示，這並不只是一個活動，而是訓練邏輯、讓孩子們練習如何表達，以及提昇素養能力，作文必須從小培養。

比賽分為國小中年級組、高年級組；國中七年級、八年級、九年級組；高中職組，其中國小中年級組的題目為《我最不喜歡的一堂課》，海山國小四年級顏姓女學生表示，她最不喜歡數學課，因為數學有加減乘除很複雜，她今年第一次參加，雖然會緊張，但就假裝這只是在平常寫作文。

土城廣福國小四年級學生謝采璇則說，她就讀幼稚園小班時在課堂上被同學撞倒，下巴撞到櫃子最尖的角，也因此留下疤痕，雖然不記得課程內容，但「整堂課」卻讓她最不喜歡。

張明文表示，作文是訓練基本表達能力，能訓練孩子邏輯以及如何去表達，未來不論在各行各業，這是最基本要具備的，跟人溝通或職場上必備的能力，再加上會考與學測、統測都將作文寫作列入評分，孩子們也都越來越重視，且這並不只是一個活動，而是提昇大家素養能力的機會，作文也必須從小培養。

聯合報發行展業部展業中心經理李錦村表示，每一場初賽都取前210名，相當於各組取前35名進入決賽，而新北市因為人最多，也最激烈，因為這是會考等級，對新北市的孩子就是一種訓練，也是培養能力的機會。

今天現場也贈送聯合報出版的《多采世界／Fun手寫》寫作工具電子書，參賽學生憑准考證至大會服務台即可獲贈寫作學習專書電子書序號卡，憑卡免費到新北市電子書雲端圖書入口網線上閱讀；另外關懷照顧偏鄉地區，今年也提供免費接駁專車接送，讓偏鄉孩子的閱讀寫作體驗與城市接軌。

新北市教育局長張明文（白衣）今早也到海山高中巡考場。記者張曼蘋／攝影
新北市教育局長張明文（白衣）今早也到海山高中巡考場。記者張曼蘋／攝影
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第13屆聯合盃全國作文大賽新北市區賽今天在新北市新莊國中、海山高中、秀峰高中、錦...
第13屆聯合盃全國作文大賽新北市區賽今天在新北市新莊國中、海山高中、秀峰高中、錦和高中及樹林高中5間試場同步競試。 記者張曼蘋／攝影
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第13屆聯合盃全國作文大賽新北市區賽，今年共8300名學生報名。記者張曼蘋／攝影
第13屆聯合盃全國作文大賽新北市區賽，今年共8300名學生報名。記者張曼蘋／攝影
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第13屆聯合盃全國作文大賽新北市區賽今天在新北市新莊國中、海山高中、秀峰高中、錦...
第13屆聯合盃全國作文大賽新北市區賽今天在新北市新莊國中、海山高中、秀峰高中、錦和高中及樹林高中5間試場同步競試。記者張曼蘋／攝影
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第13屆聯合盃全國作文大賽新北市區賽，今年共8300名學生報名，分為5個考場考試...
第13屆聯合盃全國作文大賽新北市區賽，今年共8300名學生報名，分為5個考場考試。記者張曼蘋／攝影
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