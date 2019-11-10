特殊兒童學會刷牙不容易 新北辦比賽當誘因
2019-11-10 14:36
聯合報 記者施鴻基
／新北即時報導
新北市八里愛心教養院、新北市牙醫師公會今天在「三峽牙仙子の家」辦特殊兒童及社區潔牙比賽。社會局長張錦麗表示，一般孩子刷牙很簡單，但特殊孩子卻因認知及口腔敏感等原因會產生抗拒，學會刷牙算是不錯的進步。
參賽多為發展遲緩兒童與社區民眾，比賽分為自刷、親子、社區3組，希望推廣口腔衛生照護，降低醫療需求，增進孩子的自信。選手須先吃完黏牙餅乾，跟著輕快的潔牙歌節奏，依貝氏刷牙法每次慢慢刷2顆牙，刷完再用牙菌斑顯示劑檢查，由牙醫師打分數，最後由張錦麗頒發獎狀和獎品。
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罹患腦性麻痺的小寶4歲時嚴重蛀牙，開始到牙仙子學刷牙，他媽媽每周帶著從樹林搭復康巴士到牙仙子報到，初期他一上診療台就抗拒哭喊，嚴重時還會嘔吐，如今上國中的他已有一口健康牙齒。原來牙醫師公會醫師黃淳豐、廖春美法還戴著卡通面具轉移他的注意力，逐漸克服他的焦慮，讓他開始學刷牙。
黃淳豐廖春美表示，腦性麻痺、心智障礙等特殊孩子不易建立口腔照護，長期忽略易造成齲齒及牙周病，建議家長在三餐飯後及睡前，協助孩子清潔口腔，配合牙線或牙間刷清牙縫，有效降低牙齒疾病。
新北市2009年成立「牙仙子の家」，作為特殊需求者口腔預防保健中心，協助發展遲緩、身心障礙兒童學習潔牙和自我照護。八里愛心教養院長謝鑫敏說，新北牙醫師公會長期與「牙仙子の家」合作，為孩子們口檢、洗牙、塗氟、簡易治療。
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