出海怕遺失貴重品 漁業署將設外籍船員陸地保管櫃
2019-11-10 14:27
聯合報 記者吳姿賢
／即時報導
農委會漁業署今天在基隆八斗子漁港舉辦關懷外籍船員園遊會，有船員反映出海時沒有地方放置護照及貴重物品，漁業署承諾會尋找合適地點並設置保管櫃，提供外籍船員服務。
漁業署、基隆市政府、基隆區漁會今天在基隆八斗子漁港辦理「關懷外籍船員暨政令宣導」園遊會活動，邀請離鄉背景的外籍船員們一同參與，回味家鄉美食並了解彼此文化。
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漁業署代理署長張致盛參與外籍船員們的祈禱活動，與外籍船員們一同品嘗船員家鄉味美食。有船員反映出海時護照及貴重物品沒有地方可以安全放置，建議在陸地上設置保管櫃，張致盛當場承諾請漁會尋找合適安全地點後就馬上設置。
外籍船員到我國工作，常產生文化、語言隔閡，且不諳我國法令。漁業署表示，此次園遊會各機關利用機會向外籍船員宣導權益保障、海洋環境保護、友善海洋，盼外籍船員遵守我國法令並瞭解自身權益，共同建立漁業資源永續利用的觀念。
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