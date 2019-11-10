確定了！「南科三期」落腳台南

2019-11-10 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／台南即時報導



行政院長蘇貞昌今視察「南科三期」預定地台糖新市看西農場，指示行政院秘書長李孟諺協調整合，不僅是南科三期，更要加速附近善化新市安定周遭生活圈強化，完整加快進行，引起關注的「南科三期」拍板定案，將優先落腳看西農場，需地約150公頃。

「南科三期」外界原預期將落腳南科ABC區或台糖新市看西農場，不過，近期傳出高雄恐「超車」，可能會落腳規劃中的橋頭科學園區，引起台南藍綠政壇與鄉親關切。台南市長黃偉哲日前在議會答覆議員林宜瑾質詢時也嚴肅向中央喊話，希望能尊重專業及廠商意願，過程公平審查，不要有政治力介入。

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蘇貞昌上午南下視察台糖新市看西農場，黃偉哲、立委參選人郭國文、林宜瑾等人都出席，南科管理局副局長鄭秀絨簡報時表示，南部科學園區面積共1610.13公頃，包含台南園區（1043.15公頃）及高雄園區（566.98公頃），因台南園區土地出租率達93%，發展已漸趨飽和，為吸引更多上下游產業（包括材料、設備廠商）進駐，使半導體產業聚落更完整、更具競爭力，也落實園區未來10年產業發展規劃，台南園區有擴大需要。

科技部次長許有進表示，南科於完成配合台積電3奈米廠辦理環境差異分析通過後，立即啟動台南園區擴建評估案，今年4月26日委託規劃，就台南園區周邊環境條件、開發潛力、開發執行及財務等進行可行性評估，上月已有初步結果，目前正就擴建區位、面積、徵收方式及區域淹水等相關問題協調中。

蘇貞昌表示，台積電、聯電等均在此投資，台積電在南科的投資金額更高達1兆2,000億，他在幾個月前視察台積電5奈米廠施工情形，感謝廠商對台灣看好並投資，這是台灣希望，因南科土地已不夠用了，不但要做、要趕快做，而且要加碼做。不僅處理土地問題，周邊生活機能及相關設施需有遠見地一併解決。

他指出，南科土地需求，請科技部、內政部營建署等相關單位立刻進行，包括台糖也要加快腳步。而南科園區擴大後，就業人口將從8萬人增加到10幾萬人，相關的生活機能，如學校、道路、電線、纜線、蓄水池、以及區域排水等設施，請行政院秘書長李孟諺邀集相關部會整體規劃，並請科技部結合地方，加大、加快、立刻進行。