沒緊握扶手、站穩踏階 北捷每年200件電扶梯受傷案
2019-11-10 12:22
聯合報 記者翁浩然
／台北即時報導
台北捷運電扶梯站右邊或兩邊都可站長期來持續引起論戰，不過，根據北捷公司統計近4年來電扶梯受傷案件，平均每年約有200件，在電扶梯上行走、未站穩踏階是兩大受傷主因；這也成為近來北捷不再宣導靠右邊站，轉而廣播「請緊握扶手、站穩踏階」的原因。
北捷指出，根據近4年來統計，每年在捷運電扶梯行走時不慎受傷案件都約有50件，2016年45人、2017年50人、2018年52人，有微幅增加的趨勢，今年1月到9月期間也有39人因此受傷；至於未站穩踏階而受傷者，2016年有61人、2017年41人，2018年則是47人，今年第一季到第三季也有34人因此受傷。
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北捷表示，目前主要宣導民眾在搭乘電扶梯時「緊握扶手、站穩踏階」，著重在安全第一；捷運的禮讓文化已成形，民眾搭乘電扶梯總會有特殊情況需要他人體諒、禮讓及尊重，較正確的態度應是，行走者不催促站立者、站立者則考慮有通行需求者時在能力所及適時讓出空間。
北捷說，搭電扶梯受傷原因還有自身未留意導致受傷、受他人推拉等影響受傷，還有倚靠扶梯內側板、雙手提物都容易跌倒，也應留意衣鞋等物品是否可能捲入，更別滑手機不專心，才能確保自己與其他人安全。
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