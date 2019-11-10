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杜絕慢性肺阻塞 醫籲遠離空汙菸害並早期診斷

2019-11-10 12:19聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

11月20日是世界慢性肺阻塞日（COPD）。台灣慢性阻塞性肺病學會榮譽理事長江啟輝表示，全球COPD的死亡率高居第四位，在美國躍升至第三位，台灣為第七位；世界衞生組織（WHO）預測，因空汙、老化與吸菸人口增加，故COPD盛行率將升高，2020年將會攀升至第三位。呼籲民眾應遠離空汙、菸害並早期診斷。

江啟輝表示，COPD是因為長期吸入髒或有毒、刺激的氣體，使支氣管產生慢性發炎、導致狹窄變形且肺泡發炎產生破壞腫大，因而氣體通氣受阻，且氣體交換不易，吐氣吐不乾淨，更易導致喘與胸悶。

倘若患者因有喘、咳等症狀才來就醫時，其實已經太晩，肺功能多以降低超過二分之一以上，才會有喘的感覺，所以COPD晚期治療較困難且肺功能不易改善，只能減輕臨床症狀而已。

如之前所收治的41歲患者林先生，抽菸超過20年，因咳與喘求診，經電腦斷層掃描等檢查後發現肺功能的小氣道阻塞、肺泡腫大，也對貓等寵物過敏，診斷為早期的慢性肺阻塞與氣喘（ACO），經戒菸與藥物治療後，咳、喘等症狀已改善。

目前國際間對COPD治療也有新的建議，他今年參與歐洲世界胸腔大會時，已有學者建議可早期應用胸部電腦斷層掃描等影像學、再附加應用電腦軟體，可呈現小支管壁變厚與肺泡變大的立體影像，並算出肺與小支氣管破壞的嚴重度，來早期診斷COPD。

江啟輝說，長期抽菸、曝露於空氣汙染的室內、職場等較易得COPD，呼籲民眾應該早戒煙，停止對肺的傷害；而民眾只要年過40歲，一旦發現走路會喘、咳痰量增加、持續久咳的症狀持續三周以上，應儘速就醫檢查。

患者抽菸支氣管

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