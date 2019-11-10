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1111光棍日 「輪班」男女上班族脫單不易

2019-11-10 11:34聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

1111國際單身日，中壢區美滿服務中心表示，每年雙11單身日前總有不少未婚或失偶男女希望「終結單身」，尤其雙11前夕的周六、日，中心每天都安排40多組男女配對，但苦於許多公司採「輪班」制休假，單身男女心怡的「他」也許還在為生活打拚，沒能順利遇見。

台灣單身男女愈來愈多，根據內政部「現住人口婚姻狀況」調查指出，2017年國內15歲以上未婚男性382萬2678人、15歲以上未婚女性有321萬8695人，男性比女性多出60萬人；國內未婚率逐年增加，去年達到最高點，適婚男女近5成比例仍然單身、未婚。

月入8萬元的張姓工程師，公司採做二休二的上班方式，周日經常要上班，即使交了女朋友，也因為上班時間「喬不隴」而分手，張姓工程師無奈表示，工作與婚姻，該如何抉擇。

在百貨公司工作的王姓櫃姐表示，當年應徵工作時，公司就表明周六日，甚至連續假期不能放假，假日上班，當然影響婚姻，但在獎金不少的情況下，也捨不得換工作，但姻緣也因而落空。

擁有美國音樂博士學位的邱老師，因為一直無法找到大學講師或助理教授缺，只好全省招生授課，當然只能在晚間或假日授課，擁有高學歷，卻也讓條件相當的男士果裹足不前。

中壢區美滿服務中心主任徐乃義指出，由於產業不同，輪班似乎是許多上班族的必要之惡，尤其服務業更是無法避免，輪班的男女不容易同時休假，除非換工作，否則有待雙方互相體諒與調整，畢竟愛情與麵包缺一不可。

中壢區美滿服務中心未婚聯誼。圖／中壢區美滿服務中心提供
中壢區美滿服務中心未婚聯誼。圖／中壢區美滿服務中心提供
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中壢區美滿服務中心「蒙面相親」感受心靈交流。圖／中壢區美滿服務中心提供
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中壢區美滿服務中心未婚聯誼。圖／中壢區美滿服務中心提供
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婚姻雙11

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