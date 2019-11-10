攝護腺肥大 三成患者藥物治療差

2019-11-10 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



攝護腺相關疾病是專屬男性獨有疾病。嘉義長庚醫院泌尿科醫師林威宇表示，60歲以上的男性，逾半數為攝護腺肥大所苦，而出現排尿障礙、夜尿、殘尿等；現行治療除手術外雖已有藥物可供選擇，但是仍有高達30%的病人對於藥物治療毫無反應，需要進一步的手術。

林威宇說，由於飲食習慣及生活方式的改變，越來越多的中老年男人有攝護腺肥大困擾，而攝護腺感染或發炎時，可能會讓尿道變狹窄，使患者在排尿時會有灼熱感。而通常根據侵犯程度，並考量患者身體狀況、年齡、生命餘年等，而有不同的治療選擇。

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林威宇說，如果患者攝護腺肥大的症狀輕微，醫師可能會建議繼續觀察，或以藥物來治療。但若出現反覆尿液滯留、反覆血尿、反覆尿道感染、 慢性腎病變、膀胱結石等，則不適合藥物治療，需以手術方式，來避免因攝護腺肥大導致膀胱出口阻塞而危及生命。

三總泌尿外科醫師蒙恩表示，藥物的出現改善了良性攝護腺肥大的進展，並延遲手術需求；但若為嚴重攝護腺肥大且有惡化風險的男性，建議提早以電刀、雷射等手術方式治療，可能會有較大好處。而針對年紀較大如80歲以上男性，若身體狀況良好，也可考慮以雷射手術，其失血量與風險較小、有心臟病或需短時間手術者較為適宜；如他近期則有一名97歲患者，就以雷射手術方式治療攝護腺，術後狀況良好。