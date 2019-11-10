全國首辦 台中港北堤示範友善垂釣
2019-11-10 10:57
聯合報 記者游振昇
／台中即時報導
全國首次示範舉辦友善垂釣活動今天早上在台中港北堤進行，海洋委員海保署強調友善海洋和資源永續，讓釣友共同維護釣場環境，並回報釣況，讓海委會記錄追蹤；海巡署中部分署人員也在現場宣導垂釣安全。
今天的活動由海保署主辦，台中港務分公司和台中市台灣釣魚人大聯盟協會協辦，早上5點多，上百釣友陸續抵達，主辦單位說，台灣四面環海，擁有自然良好的漁場資源。近年來國人逐漸重視海洋休閒活動，釣魚活動一直以來都是國人喜愛的休憩活動之一，推動釣魚環境的安全性、永續性、商業漁業與休閒釣客之間的衝突，更是釣友密切關注的議題。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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今天的友善釣魚指南，以台中港北防波堤為示範區，推動釣魚示範區管理計畫，建置友善釣魚秩序，落實自主管理，提升台灣整體釣魚環境，讓更多人認識垂釣遊憩活動。
釣魚人大聯盟協會總幹事楊蔚波表示，今天的釣友以行動支持友善釣魚理念，釣友都很自律，在釣魚過程和釣魚後的環境清潔整理，都自動自發，他希望這種友善釣魚理念從台中港北堤出發，推廣到各港口釣場。
今天活動現場，海保署提供獎品，釣友只要完成垂釣系統回報，經主辦單位檢查通過者，贈送垂釣者必備的小禮物，限量100份，很快就送完。
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