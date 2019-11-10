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台鐵電車線事故頻傳 鐵道學會點出關鍵

2019-11-10 10:00聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

台鐵8日又發生電車線斷落事故，造成列車大誤點，近3萬名旅客受到影響。新採購的電車線工作車及鐵路工程維修車遲未上線，加上「差不多文化」，成了屢次出包關鍵。

台灣鐵道暨國土規劃學會說，「往往重大事故新聞熱度過後台鐵就會打回原型」，應該從結構性問題根本改善才能降低事故發生機率，同時交通部也要有所改變。

8日深夜11時51分，台鐵太魯閣號行經和平站時，集電弓突然斷落，電車線隨後遭扯落，造成昨天交通紊亂，東正線到今天零時才修復完畢，東部幹線列車延誤約20到40分鐘，昨天一早甚至有列車誤點約兩小時。

台鐵局統計，到昨天晚間8時，共影響96列次，累積延誤5176分，2萬9045名旅客受到波及，這也是繼2014年2月28日後，近五年來影響人數最多的電車線事故。

諷刺的是，這周剛好是台鐵辦理第73屆保安周檢查，為的就是加強行車保安暨平交道安全，卻仍逃不出的萬年「保安周魔咒」 ，依舊出包。

外界質疑，除了新維修車和工程車因為驗收遲未通過，原先預定8月上線，現在至少拖到年底，無法有效降低電車線事故外，台鐵的心態也是另一大關鍵。

有內部人員說，廠商得標後卻一直驗收不過的狀況在台鐵內部時有所聞，像是工務匝道檢修車也拖了幾年才驗收通過，應該反思究竟是得標廠商能力不足，還是在制定合約時台鐵人員「將就心態」，讓所有進度一拖再拖，值得省思。

台灣鐵道暨國土規劃學會表示，台鐵的結構性問題包含了組織型態、管理文化、價值觀等面向，因此會讓人覺得台鐵不管怎麼喊出改革，不僅讓民眾無感，往往重大事故新聞熱度過後就打回原型。

學會說，台鐵這種結構性的問題，並非光靠台鐵自己就能處理。交通部一直以來都以為幫台鐵蓋新路線，編錢讓台鐵買新車就叫做台鐵改善，卻忘記鐵路營運人員的組織文化與價值觀才是正向運轉的核心，如果交通部一直忽視這個問題，台鐵花再多預算，只會讓民眾覺得交通部在台鐵管理上不斷的白費心力。

8日深夜11時51分，台鐵太魯閣號行經和平站時，集電弓突然斷落，電車線隨後遭扯落...
8日深夜11時51分，台鐵太魯閣號行經和平站時，集電弓突然斷落，電車線隨後遭扯落，累計到昨天晚間8時，近3萬名旅客受到影響。圖／讀者提供
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台鐵事故列車

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