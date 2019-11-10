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獨／台鐵電車線斷影響3萬人 新維修車竟拖四個月不上線

2019-11-10 09:58聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

台鐵東部幹線昨天一度斷電停駛，造成列車大誤點，近3萬名旅客受到影響，台鐵電車線等設備老舊及維修效率低等問題再度浮上檯面，原先8月底就要上線的電車線工作車及鐵路工程維修車一拖再拖，第一線人員苦不堪言。對此，台鐵局說，的確因為卡在廠商驗收未過，新設備至少要年底才能上線。

8日深夜11時51分，台鐵太魯閣號行經和平站時，集電弓突然斷落，電車線隨後遭扯落，造成昨天交通紊亂，東部幹線列車延誤約20到40分鐘，當天一早甚至有列車誤點約兩小時，統計到昨天晚間8時，共影響96列次，累積延誤5176分，2萬9045名旅客受到影響，東正線到今天凌晨零時才修復完畢。這也是繼2014年2月28日後，近五年來影響人數最多的電車線事故。

台鐵局統計，今年到6月台鐵電車線故障（包含電車線掉落、無力、絕緣劣化、小鋼件毀損、施工影響）就有六件，比去年四件還多。第一線人員說，跟電車線工作車及鐵路工程維修車車齡已逾30年，有很大關係。台鐵雖有新採購新的維修車及工作車，卡關在「驗收一直不過」，甚至一度傳出要與得標廠商解約，基層叫苦連天。

台鐵局電務處先前接受聯合報採訪時曾說，新的電車線工作車及鐵路工程維修車，第一批各有五輛，靜態測試於7月中旬告一段落，預計7月底改善完畢，接續做動態測試，順利的話8月底就能上線。

不過電務處說，由於該次採購車輛數量較具規模，依程序辦理檢驗、靜/動態功能測試等，所需時間較長，靜態測試拖到8月23日到9月5日辦理完畢，動態測試部分，配合既有運轉空間及確保無安全之虞，9月9日起，於夜間時段陸續分批辦理各製交車輛的動態測試。

台鐵電務處說，截至目前，維修車静態測試尚須改善四項，工作車静態測試則仍有兩項需改善、動態測試一項，維修車動態驗收後發現的最大問題，是在坡度千分之二時加速度應達連續行駛七公里，驗收時僅達五公里。

台鐵局高層說，內部的確拖太久時間在驗收跟請廠商改善，知道「第一線人員真的負擔很大」，但不想要因為趕著上線而降低標準，導致日後故障狀況頻傳。將來會考慮明定驗收次數，因為「一直這樣驗下去也不是辦法」。

針對電車線一再發生事故，台鐵局營運安全處先前曾說，一旦維修車跟工程車正式上線，將協助加快主吊線更換，也就是電車線加粗工程，估計可降低七成五以上斷線機率。

電務處說，未來搭配新型中性區間分相裝置，可減少電車線斷落事故的發生，提升列車運轉效率。該配備的採購案共會採購97組，第一批27組已於10月30曰文件審查合格，檢驗合格後即施工安裝，預計明年4月30日前完成裝設。

台鐵第一線人員，時常徹夜搶修電車線。本報資料照片
台鐵第一線人員，時常徹夜搶修電車線。本報資料照片
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受到電車線斷落影響，截至昨天晚間8時，共有近三萬名受到影響，東正線今天零時才搶修...
受到電車線斷落影響，截至昨天晚間8時，共有近三萬名受到影響，東正線今天零時才搶修完畢。圖／台鐵局提供
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