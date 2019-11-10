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臍帶連成愛心！3700克寶寶「水中生產開箱文」 網直呼：好感動

2019-11-10 09:52聯合新聞網 綜合報導

超大胎盤旁邊有一個3700克新生兒，身上臍帶連成一個愛心。圖／林思宏醫師提供
超大胎盤旁邊有一個3700克新生兒，身上臍帶連成一個愛心。圖／林思宏醫師提供
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提到生小孩，不少人會想到剖腹產和自然產，近年也開始流行「水中生產」。婦產科醫師林思宏日前分享了一張「水中生產開箱文」，只見照片中，寶寶的臍帶尚未剪去，還排成愛心形狀，讓網友直呼「最溫馨開箱文！」

林思宏8日在粉絲團分享一張「水中生產開箱文」照片，一個3700克新生兒瞇著眼熟睡，躺在一個超大胎盤旁邊，身上的臍帶尚未剪去，連成可愛的小愛心。林思宏表示，「沒有藥物，沒有器械，但有家人的暖心陪伴。」、「3700克大寶寶，愛的力量無限強大」。

不少網友看到照片驚呼「胎盤真的好大喔！生命真是神奇」、「太珍貴的開箱文！」、「長知識的胎盤~原來拉出來的那一刻這麼大」、「3700！看到那麼完整的大胎盤，覺得莫名痛了一下。」

林思宏曾在粉絲團貼文表示，在台灣，三分之一的產婦是剖腹生產，三分之二的人則是選擇陰道生產，沒有哪一個絕對好或絕對不好，「生孩子是一件辛苦的事，但可以一起讓它變得很美好」，林思宏認為，應放手尊重讓孕婦想要吃什麼做什麼，以及尊重孕婦想要用什麼方式迎接新生命。

林思宏也表示，水中生產是一個很需要勇氣和體力的生產方式，因為很努力，所以更刻骨銘心。前提是，孕婦需要有醫師協助及專業上的建議，醫療院所也會配助產士，與孕婦建立良好的生產關係，讓水中生產順利完成。

孕婦愛心醫師婦產科新生兒

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