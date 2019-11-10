創入秋最低溫！ 中部以北下探15度到周三 之後又有雨

2019-11-10 09:06 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



中央氣象局說，今天起到周三，受到輻射冷卻效應影響，中部以北低溫下探15度，今晨許多測站都創下入秋以來最低溫，到了周四又有新一波東北風增強，迎風面北部、東半部降雨機率提高，民眾務必留意。

氣象預報員張承傳說，今天到周三天氣穩定維持多雲到晴，東北風持續減弱，不過受到東北風帶來的輻射冷卻效應影響，中部以北清晨氣溫偏低，約落在15到19度間，到了白天天氣轉晴朗，開始回溫，北部、東半部高溫25到27度，中南部28到29度，留意日夜溫差大，早晚偏涼。

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張承傳說，昨天到今天幾乎每個站都創了今年入秋最低溫，以自動測站來說，新竹縣峨眉下探11.7度，人工測站方面，淡水創下15.2度低溫。

張承傳說，周三白天到周四有新一波東北風增強，迎風面北部、東北部下雨狀況提高，不過輻射冷卻效應消失，沒有那麼低溫，各地地溫落在18到19度，北部高溫則是25到27度，中南部30度，東部25到28度。預計周五之後又會回復到類似今天的天氣型態。