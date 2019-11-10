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今起至周三晴朗 吳德榮：周四北台灣變天

2019-11-10 07:18聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

今天至周三東北季風偏弱、水氣很少，各地晴朗穩定、為秋高氣爽的天氣；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，北台灣白天舒適，中南部白天微熱；各地早晚偏涼。日夜溫差超過10度以上，今天北部15至26度、中部15至29度、南部16至31度、東部16至27度。

他說，周四底層鋒面快速掠過、東北季風南下，北台灣天氣轉變，氣溫明顯下降、有局部短暫雨；其他地區影響小。周五仍受東北季風影響，但水氣轉乾；迎風面天氣好轉、氣溫略升，背風面仍為晴時多雲。周六各地晴朗穩定、氣溫回升；白天微熱、早晚涼，日夜溫差大。

他說，輕颱娜克莉在南海偏西進行，預計今晚至明天侵襲越南中部；有相關行程，應注意其動態。由於菲律賓東方之熱帶海域，其海洋熱含量高，本周仍有擾動生成的跡象；但大氣型態已不利於其靠近東亞大陸，直接侵襲台灣的機率極低；但終究何時發展成颱風應持續觀察。

吳德榮說，輕颱娜克莉在南海偏西進行，預計今晚至明天侵襲越南中部；有相關行程，應注...
吳德榮說，輕颱娜克莉在南海偏西進行，預計今晚至明天侵襲越南中部；有相關行程，應注意其動態。圖／取自氣象局網站
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南海吳德榮

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