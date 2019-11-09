桃園開講╱失智死亡率全球排第五 快跟名醫學預防
由桃園市政府衛生局領軍的「失智友善照護開講」，今天從第一站林口長庚醫院展開，兩百多位民眾一大早便神采奕奕與失智症名醫們動腦又動身，一同了解失智症已經是圍繞在生活四周的議題，如何透過十大警訊等資訊及早確診，以及善加運動與健康管理遠離失智症。
桃園市副市長游建華致詞表示，台灣失智者超過二十八萬人，其中桃園約二萬人，希望藉由「失智友善照護開講」巡迴13區，讓民眾更理解失智症，如果家人情緒突然變差，不是脾氣不好，可能要留意是罹患失智症警訊，社區和民眾也能與失智者友善快樂的相處。桃園市政府衛生局副局長陳麗娟也與團隊出席，並當場協助聽眾解決長照問題。
林口長庚醫院副院長簡榮南分享許多遠離失智的好方法。運動可以促進循環；常用腦功能，例如多找朋友說說話、參加活動；吃各種顏色蔬菜的地中海飲食、堅果、補充不飽和脂肪、多吃魚類攝取Omega-3等。
失智症有不同類型，國人多屬於退化型如阿茲海默症，失能曲線一去不復返；靜止型例如血管型失智症，必須防止再次中風，否則失能速度猶如階梯下降。
桃園長庚醫院失智症中心主任徐文俊表示，其實有高達七成以上還在極輕微失智、輕度失智階段；另外56%的失智者沒有失能或輕度失能 ，因此容易發生走失、危險行為等，家屬照顧會面臨更多的變化，他們需要的是「延緩失能」。例如健康管理、避免多重疾病，例如失智忘了吃藥，導致糖尿病等惡化；最好還要與醫師討論避免吃太多藥物。
徐文俊指出，失智症死亡率在世界各國平均排名第五，澳洲已是第二死因、英國排名首位、美國為第六。台灣呢？他表示，台灣死亡診斷不會記載原因為失智症，但因失智失能併發肺炎等疾病死亡者，臨床比例相當高，值得政府公衛單位與民眾關注。
他還提醒，失智症不只是醫養護層面，民眾還需提前準備財產安全、法律等，是全面性的問題。
與其恐懼失智症，現在就開始存本預防。林口長庚醫院復健科醫師王思恒強調「運動是良藥」。他表示，多吸取資訊、認知功能訓練、治療聽力損失可以「存腦本」；其次是防跌、減少腦部損傷以及戒菸、減肥都是預防之道。
王思恒表示，同樣是運動，強度要夠強，用到全身大肌群，最好感覺是做完運動有點喘，但還可以講完一句完整的話。研究顯示，每星期做一到二次重量訓練比起緩和的運動，不只對大腦健康有幫助，還可以幫助自己遠離十大死因中的七大項，例如三高等疾病風險。
今天現場民眾還跟著長庚個管師魏碧美了解「AD8極早期失智症篩檢量表」以及各項長照資源，有兄弟檔為有輕微失智症狀的父親前來了解失智照護資訊，諮詢攤位擠滿許多民眾諮詢。
聯合報長期關注失智症預防與照護，與桃園市政府衛生局合辦的「失智友善照護開講」還將巡迴桃園各區，11月16日下午將至天晟醫院開講，課程免費，全程參與者，可獲精緻不鏽鋼吸管組及限量環保飲料杯袋。
各項場次報名https://forms.gle/tFAiyCA4pGDyNMcC9
留言