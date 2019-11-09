桃機服務費花到哪？三大觀光補助超支233％多花27億

2019-11-09 22:53 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北即時報導



隨著桃機將興建三航廈、三跑道，桃機已可預見預算捉襟見肘。 圖／桃機公司提供 分享 facebook

交通部9月推出「擴大秋冬國民旅遊補助獎勵計畫」投入36億元，這已是近兩年來觀光局推出第7個補助案，經費絕大多數都是來自「觀光發展基金」。但根據觀光局最新會計月報，截至10月，基金已超支233％，比原預算多出27億，原因就是來自擴大國旅暖冬遊、春遊專案和擴大秋冬國旅補助。

「觀光發展基金」最主要的來源，就是旅客出國所繳的「機場服務費」。台灣人出國連年成長，去年更成長到1664萬人次，每次出國時，旅客都必須繳一筆「機場服務費」500元，但機場建設僅能保留5成，另外5成就是觀光發展基金，近年不斷引發爭議，加上桃機三航廈經費高達789億，桃機捉襟見肘的情況下，桃機服務費給觀光發展基金比率調降呼聲不斷。

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立委鄭寶清、陳歐珀、李昆澤等人前年曾提案，認為早期收取機場服務費作為觀光發展基金收入，有時空背景因素，但如今台灣觀光發展已有成績，觀光局應興辦自身公務收入，建議訂定分配比率，以30％為上限。不過該案立院至今尚未排審。

隨著桃機將興建三航廈、三跑道，桃機已可預見預算捉襟見肘。根據觀光局10月會計月報更顯示，今年收入雖然勞務收入比預期小幅成長9％，但支出卻遠超出預算，原本勞務成本編列11億，實際上卻支出39億元，增加了27億，超支百分之233。

進一步分析可見，原因就出在今年蔡政府耗資13億辦理「擴大國旅暖冬遊」、8.6億「春遊專案」、36億「擴大秋冬國旅獎勵計畫」，相較於去年同期10月觀光發展基金還有小賺，一筆筆的國旅補助正在掏空觀光發展基金，更猶如拿國人出國的機場服務費來補助國旅，更是左手補助右手。

觀光局長周永暉表示，觀光發展基金2016年轉虧為盈，可以說有「定存」和「活存」，目前基金資產仍200百多億，目前國旅補助數階段性，他希望基金取之於觀光客、用之於觀光客，觀光局仍希望維持現狀，收取機場服務費中的五成，畢竟在全球加強力道行銷時，觀光局也需要更寬裕的經費在海外做精準行銷。