親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
ITF台北國際旅展
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

第三航廈789億哪來？政府未增資 桃機估2046年破產

桃機服務費花到哪？三大觀光補助超支233％多花27億

2019-11-09 22:53聯合報 記者侯俐安／台北即時報導

隨著桃機將興建三航廈、三跑道，桃機已可預見預算捉襟見肘。 圖／桃機公司提供
隨著桃機將興建三航廈、三跑道，桃機已可預見預算捉襟見肘。 圖／桃機公司提供
分享

交通部9月推出「擴大秋冬國民旅遊補助獎勵計畫」投入36億元，這已是近兩年來觀光局推出第7個補助案，經費絕大多數都是來自「觀光發展基金」。但根據觀光局最新會計月報，截至10月，基金已超支233％，比原預算多出27億，原因就是來自擴大國旅暖冬遊、春遊專案和擴大秋冬國旅補助

「觀光發展基金」最主要的來源，就是旅客出國所繳的「機場服務費」。台灣人出國連年成長，去年更成長到1664萬人次，每次出國時，旅客都必須繳一筆「機場服務費」500元，但機場建設僅能保留5成，另外5成就是觀光發展基金，近年不斷引發爭議，加上桃機三航廈經費高達789億，桃機捉襟見肘的情況下，桃機服務費給觀光發展基金比率調降呼聲不斷。

立委鄭寶清、陳歐珀、李昆澤等人前年曾提案，認為早期收取機場服務費作為觀光發展基金收入，有時空背景因素，但如今台灣觀光發展已有成績，觀光局應興辦自身公務收入，建議訂定分配比率，以30％為上限。不過該案立院至今尚未排審。

隨著桃機將興建三航廈、三跑道，桃機已可預見預算捉襟見肘。根據觀光局10月會計月報更顯示，今年收入雖然勞務收入比預期小幅成長9％，但支出卻遠超出預算，原本勞務成本編列11億，實際上卻支出39億元，增加了27億，超支百分之233。

進一步分析可見，原因就出在今年蔡政府耗資13億辦理「擴大國旅暖冬遊」、8.6億「春遊專案」、36億「擴大秋冬國旅獎勵計畫」，相較於去年同期10月觀光發展基金還有小賺，一筆筆的國旅補助正在掏空觀光發展基金，更猶如拿國人出國的機場服務費來補助國旅，更是左手補助右手。

觀光局長周永暉表示，觀光發展基金2016年轉虧為盈，可以說有「定存」和「活存」，目前基金資產仍200百多億，目前國旅補助數階段性，他希望基金取之於觀光客、用之於觀光客，觀光局仍希望維持現狀，收取機場服務費中的五成，畢竟在全球加強力道行銷時，觀光局也需要更寬裕的經費在海外做精準行銷。

【相關閱讀】

‧三航廈789億哪來？政府未增資桃機估2046年破產

國旅補助機場桃機

相關新聞

第三航廈789億哪來？政府未增資 桃機估2046年破產

2019-11-09 22:52

台鐵東部停駛搶修中 影響近3萬人

2019-11-09 21:37

桃園開講╱失智死亡率全球排第五 快跟名醫學預防

2019-11-09 23:04

禁語、挑戰「不挑戰」 水月禪跑邀跑者與內心對話

2019-11-09 19:23

等不到性侵父開口...她寫書代替父親 真誠道歉重獲自由

2019-11-09 19:22

每天睡16小時的罕病貓男孩 想當病房拉小提琴的護理師

2019-11-09 19:05

台灣醫療報導獎 聯合報「厝邊好醫師 聰明就醫」摘特優

2019-11-09 18:33

2050年台灣恐跌破2千萬人 學者批光加碼托育補助沒用

2019-11-09 18:09

小鄉鎮大醫師 許國文獲頒台灣醫療貢獻獎

2019-11-09 17:07

每天睡逾12小時無尾熊男孩 罹罕病不減生命廣度

2019-11-09 16:56

集電弓掉落北迴線火車嚴重誤點 旅客：等到手機沒電

2019-11-09 16:27

誤點逾兩個小時 東部幹線電線扯斷台鐵大混亂

2019-11-09 15:08

防疫噴藥衛教家訪被當詐騙 衛生所創協會走回民眾家中

2019-11-09 14:07

影／太魯閣撞電車線 乘客以為是落石呼命大

2019-11-09 13:36

集電弓斷纏電車線 太魯閣撞裂玻璃車頭損

2019-11-09 13:30

居家空氣品質 自己來把關

2019-11-09 13:18

用2020幸運數字「4」改造房間 財運、事業、戀愛運一次提升！

2019-11-09 12:15

輻射冷卻 未來3天中部以北低溫下探15度

2019-11-09 12:13

ITF旅展瘋打卡 這些「景點」錯過可惜

2019-11-09 11:55

搭太魯閣遇窗破驚魂 新北議員：感謝主所有人平安

2019-11-09 11:45

花東遊車票難買 台鐵：開放三個月前預售10班次團體票

2019-11-09 11:01

台9線花蓮路段 獲國際景觀建築師協會景觀大賞

2019-11-09 11:01

北迴電車線被扯斷 今晚9點前台東往返台北各列車均誤點

2019-11-09 10:35

末班車出事…台鐵初步判斷三腳架垂倒 被太魯閣號撞上

2019-11-09 10:34

高雄榮總「心肌梗塞救護系統」首獲國際醫院聯盟金獎

2019-11-09 10:28

影／太魯閣號遭斷落電纜擊中 旅客驚呼命大

2019-11-09 10:14

搶修電車線 東部漢本-和平9時16分恢復單線通車

2019-11-09 09:39

吳德榮：穩定天氣到下周三 北台灣周四變天

2019-11-09 08:26

太魯閣號集電弓斷扯電車線 今東部幹線將延誤

2019-11-09 07:47

今起3天 中部以北下探14度

2019-11-09 00:56

偏聽迷信 3成民眾健康識能不足

2019-11-09 00:33

懷孕安胎 生過敏兒機率增

2019-11-09 00:31

foodpanda：顧客對App標價有疑義 立刻調查

2019-11-09 00:17

App店內價欺人 消費者怒！被扒二層皮

2019-11-09 00:12

外送App店內價 竟比實體店面購餐貴

2019-11-09 00:02

前列腺阻塞 不能給她「性」福？

2019-11-08 23:59

健康你我他／溫柔對待它 從護膚開始

2019-11-08 23:59

免疫療法納健保 「用對人」效果佳

2019-11-08 23:57

科普好健康／白天排水不夠 隱藏性高血壓 無預警中風

2019-11-08 23:49
看更多

熱門文章

影／太魯閣號遭斷落電纜擊中 旅客驚呼命大

2019-11-09 10:14

老爸整理女兒書包 驚見小情書「可以和我ㄑㄧㄢ手嗎？」

2019-11-09 18:24

太魯閣號集電弓斷扯電車線 今東部幹線將延誤

2019-11-09 07:47

吳德榮：穩定天氣到下周三 北台灣周四變天

2019-11-09 08:26

台鐵東部停駛搶修中 影響近3萬人

2019-11-09 21:37

誤點逾兩個小時 東部幹線電線扯斷台鐵大混亂

2019-11-09 15:08

第三航廈789億哪來？政府未增資 桃機估2046年破產

2019-11-09 22:52

輻射冷卻 未來3天中部以北低溫下探15度

2019-11-09 12:13

北迴電車線被扯斷 今晚9點前台東往返台北各列車均誤點

2019-11-09 10:35

集電弓掉落北迴線火車嚴重誤點 旅客：等到手機沒電

2019-11-09 16:27

末班車出事…台鐵初步判斷三腳架垂倒 被太魯閣號撞上

2019-11-09 10:34

明年6連假好出遊！參觀旅展避免受騙全攻略

2019-11-09 15:47

工藝力不輸日本！沖繩首里城王座出自台灣阿義師之手

2019-11-09 19:33

等不到性侵父開口...她寫書代替父親 真誠道歉重獲自由

2019-11-09 19:22

前列腺阻塞 不能給她「性」福？

2019-11-08 23:59

App店內價欺人 消費者怒！被扒二層皮

2019-11-09 00:12

一次刷300萬！旅展迎假日 2間「餐券王」賣破千萬

2019-11-09 18:56

【章魚法官來說法】張瑜鳳／千萬別遲到

2019-11-09 06:00

今起3天 中部以北下探14度

2019-11-09 00:56

2050年台灣恐跌破2千萬人 學者批光加碼托育補助沒用

2019-11-09 18:09

桃機服務費花到哪？三大觀光補助超支233％多花27億

2019-11-09 22:53

匯率降、但團費不降？精打細算玩日本 聰明省出旅遊金

2019-11-08 22:08

公家工作機會來了 只是這考試要先負重20公斤跑千米

2019-11-09 09:36

花東遊車票難買 台鐵：開放三個月前預售10班次團體票

2019-11-09 11:01

統一集團首度進軍ITF國際旅展 天天抽巴黎來回機票

2019-11-09 00:46

ITF旅展瘋打卡 這些「景點」錯過可惜

2019-11-09 11:55

用2020幸運數字「4」改造房間 財運、事業、戀愛運一次提升！

2019-11-09 12:15

懶人包／「雙11囤貨攻略」衛生紙、日用品這樣買省更多

2019-11-09 17:36

搶修電車線 東部漢本-和平9時16分恢復單線通車

2019-11-09 09:39

影／小琉球海龜傑尼愛上鏡 海巡署提醒潛客莫情不自禁

2019-11-09 15:50

出國還住飯店落伍啦！日本最潮「露營」外宿法大公開

2019-11-08 20:35

foodpanda：顧客對App標價有疑義 立刻調查

2019-11-09 00:17

粉紅教堂、天空步道！「峴港」成旅展黑馬 比韓國還紅

2019-11-09 18:50

殺破狼周運勢／白羊當心被詐騙 射手戀情成正果機率高

2019-11-10 00:00

蕭敬騰嗨到舉大腿！演唱會變服裝秀 穿最新MONCLER

2019-11-09 17:55

影／太魯閣撞電車線 乘客以為是落石呼命大

2019-11-09 13:36

每天睡16小時的罕病貓男孩 想當病房拉小提琴的護理師

2019-11-09 19:05

偏聽迷信 3成民眾健康識能不足

2019-11-09 00:33

集電弓斷纏電車線 太魯閣撞裂玻璃車頭損

2019-11-09 13:30

搭太魯閣遇窗破驚魂 新北議員：感謝主所有人平安

2019-11-09 11:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top