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第三航廈789億哪來？政府未增資 桃機估2046年破產

第三航廈789億哪來？政府未增資 桃機估2046年破產

2019-11-09 22:52聯合報 記者侯俐安／即時報導

桃機第三航廈設計圖。圖／取自桃機官網
桃機第三航廈設計圖。圖／取自桃機官網
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桃園機場第三航廈確定將在不增加預算前提之下採簡化設計，行政院雖核定三航廈興建預算七八九億，桃機卻必須自行籌資。桃機指出，桃機每年稅後淨利約72億，卻只能留下35%，其餘必須上繳民航作業基金、地方政府，去年保留25億已是近年最多，明年三航廈若順利發包就將支出頭期款60億，獲利將急轉直下，桃機也將從2026年開始虧損、2046年負債大於資產。

桃機近年運量逐年成長、獲利攀升，去年營收218億、稅前淨利90億，不過稅後72億中，只能自留35%、約25億，這已是近年保留最多的錢，其餘65%中，有82%須繳交民航作業基金、18%繳交桃園市政府。

其中，桃機營收中「機場服務費」有5成須繳給觀光發展基金，近兩年蔡政府推動春遊、暖冬等各大補助都從基金支出，讓不少桃機人員跳腳。如今面對三航廈789億，後續還有三跑道、智慧機場等預算需支出，讓桃機人員直言政府既然重視國家門面，又怎能「又要馬兒跑，又要馬兒不吃草。」

桃機總經理林祥生表示，桃園機場公司化後，根據「國際機場園區發展條例」公司化後建設、營運、管理，都是由公司自行籌措與執行，從法源上來看機場任何建設應由公司設法籌措財源。不過他也指出，若是增建停機坪、重鋪跑道、空側強化滑行道等工程，桃機每年都靠盈餘建設與投資，但現在面臨最大困境，確實是第三航廈追加到789億，且雖然主航廈還未發包，光是預先發包的燈光、資通訊等周邊工程就已近百億。

林祥生坦言，三航廈經費達789億，對於每年只能留下20多億元，確實不成比例，倘若明年二月順利發包，頭期款須準備20％、約25億，也會造成負擔。由於交通部是桃機最大股東，桃機也盼交通部能增資投入建設。

對此，長榮大學航運管理系教授黃泰林分析，桃園機場經費要上繳民航作業基金、桃園機場，他認為交通部應在民航政策白皮書中，揭示定期檢討桃機收入分配，減少上繳比率。他也直言，現行桃園機場服務費中還有5成要繳交給無關機場的觀光發展基金，當各國投入經費建設機場時，桃機光是競爭力就因經費不成比例而萎縮。

交通部政次王國材則直言，桃機三航廈重點應在「趕快發包出去」，三航廈未發包的保留款已高達一百億，「現在都執行不好還擔心未來」，未來沒錢交通部會想辦法，桃機現在要做的是盡力在明年二月前釐清問題點並完成發包。

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