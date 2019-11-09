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台鐵東部停駛搶修中 影響近3萬人

2019-11-09 21:37聯合報 記者董俞佳／即時報導

從樹林開往台東的台鐵256次太魯閣自強號，昨天深夜23時51分通過花蓮和平站時，疑因集電弓勾到電車線導致斷電，或者鐵軌上方的三腳架倒落，導致列車煞車不及撞上等原因，導致列車集電弓電線纏繞而斷落停駛。台鐵統計，截至今天晚間8點止，影響96列次、5176分、旅客約29045人。

台鐵指出，西正線單線雙向運轉，東正線仍在搶修中，預計24時完成搶通，明日恢復正常行駛，造成旅客行程延誤，台鐵局深致歉意。

今天東部一度因斷電全線停駛、大誤點，西正線今天上午9時16分才恢復通車，東正線原預計今天晚間9時恢復通車，但因現場搶修難度較高，預計要到凌晨。

機務處表示，車子使用量吃緊，將盡快修復，最快一個禮拜就可修好。運務處表示，已清點好損壞配件，有兩套集電弓打壞，台北站有一套，富岡站也有一套，擋風玻璃部分，台鐵倉庫還有八片，車廂的安全玻璃料件也都還足夠，等調查證據確認後，就可檢修。

機務處表示，也請最近經過花蓮、七堵、台北等區間的列車，加強所有集電弓檢修，今天開始全面檢查，看是不是有刮傷。

台鐵東部列車事故，持續搶修中。圖／台鐵提供
台鐵東部列車事故，持續搶修中。圖／台鐵提供
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台鐵列車太魯閣自強號

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