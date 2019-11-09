禁語、挑戰「不挑戰」 水月禪跑邀跑者與內心對話

2019-11-09 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／即時報導



結合路跑與禪修的法鼓山農禪寺「水月禪跑」，今天上午在鼕鼕鼓聲中第三年開跑。312位跑者朋友，在心不隨境的自在中，挑戰「不挑戰」，環行水月道場禪跑108分鐘。同時間也有366位民眾，在寺院大殿內外參加禪坐、禪走，一同感受心在當下的安定自在。

農禪寺監院果毅法師表示，跑者既是為了「跑」而來，也是為了「禪」而來。將禪修心法融合跑步，就是希望能將禪法的觀念，導入運動風氣中，讓熱愛運動的民眾，也能藉由禪修學習，保持專注、放鬆、安定，在生活中做自己「心」的主人。

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「跑在當下每一步，清楚放鬆不比較」。果毅法師以這些年歸納出的禪跑心法，透過法鼓山創辦人聖嚴法師當年「把每一步當作第一步」登上聖彼得大教堂樓梯的故事，鼓勵大眾謹記當下，感受收心、安心、放心的每一刻。

馬拉松跑齡超過40年、今年年屆70的簡智斌，此次與20多位慢跑社跑友一同前來參與禪跑。他表示，對於有別於競速型賽制的時間壓力，能在悠靜舒適的環境中享受跑動，讓他感覺相當特別。

與太太攜手攀登過45座小百岳的賴輝鴻則說，除了體會法師說的「跑在當下」之外，禪跑全程禁語，也意外讓自己多了與內心對話的機會。