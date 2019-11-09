等不到性侵父開口...她寫書代替父親真誠道歉重獲自由

2019-11-09 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／台北即時報導



勵馨基金會今邀請女權鬥士、《陰道獨白》作家伊芙‧恩斯勒(Eve Ensler)舉辦座談 ，分享其書寫《道歉》一書的心路歷程。從小遭受父親性侵及家暴，一生都在期盼父親真誠道歉的伊芙，直到父親過世都未能如願，於是著手從父親視野出發，模擬父親口吻對女兒致歉，伊芙說，書寫過程痛苦又艱難，但透過想像父親為何如此，將父親從一名野獸轉化成內在破碎的小男孩，進而讓自己感到自由、獲得解脫。

伊芙指出，男人不容易主動道歉，是因為受到父權的宰制，若說出道歉就等於背叛了男性群體，撼動父權結構，而她也認為父權是破壞世界的主因，如果加害者始終不願意站出來誠懇的道歉，人類便沒有存活下去的可能性。

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伊芙還說到，想像力就是我們的超能力，如果加害者不願意真誠致歉，至少我們能改變活在自己內在的加害者，從中獲得自由，她也呼籲看到《道歉》一書的男性，願意起身成為對抗父權的人。

勵馨基金會副執行長王玥好則分享真實個案經驗，她認為真正的道歉，不是說出「對不起」3個字就好，有時候反而會陷入道歉陷阱，等同把原諒的責任丟給受害者承擔。此外，她提及，勵馨推動的《道歉》計畫，其中成立了道歉網站，結果發現網站上有三分之一的留言者是加害者，可見對加害者有表達歉意的需求。

勵馨基金會執行長紀惠容指出，台灣仍充滿性侵害迷思與偏見，不少性暴力受害者受困於自責與羞愧感，唯有陪伴受害者凝視傷痕、鼓勵行為者勇於認錯，行為者的一個真誠道歉，可以幫助受害者釐清責任歸屬，擺脫自責與羞愧，進而得到力量走向復原之路。