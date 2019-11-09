每天睡16小時的罕病貓男孩 想當病房拉小提琴的護理師

2019-11-09 19:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



在醫院、監獄中，小小的身影演奏著小提琴，不說難以想像，眼前13歲的小男孩陳泓宇患有罕見疾病，幾乎天天頭痛、身體不適，像貓一樣每天需要睡16小時。但泓宇因為有音樂更勇敢面對身體的苦楚，最懂音樂魔力的他，希望將快樂送給更多病童，立志將來要成為在病房裡拉小提琴的護理師。

第十七屆罕見疾病獎助學金頒獎典禮於今下午舉辦，今年適逢罕病基金會20周年，基金會特別邀請第一屆罕病獎助學金得主們回娘家，頒獎給349位傑出罕病學子，英雄惜英雄，意義非凡。陳泓宇就是今年傑出才藝獎學金得主。

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在泓宇剛出生時，媽媽就發現泓宇跟其他孩子不一樣，除雙手緊握、大拇指無法張開，左半邊身體也顯得無力，花了近兩年時間帶著跑遍各大醫院，最後確診為粒線體代謝異常─短鏈脂肪酸去氫酶缺乏症。因細胞裡的發電機ATP不足，導致身體無法正常代謝及無法提供足夠能量。

泓宇肌肉無力、生長遲滯，甚至引發癲癇等症狀，再加上身體控溫能力較差，無法像同學一樣盡情跑跳，近兩年來病情加劇，回診就醫、復健、開刀幾乎占據他大部分的時間，但睡眠時間仍需高達14至16小時，泓宇申請在家自學，即使罹病造成大腦退化，在體力較佳時，仍認真複習學業進度。

泓宇大拇指的力道控制不佳，經過多年的復健治療，現在能夠握筆、寫字體較大的國字。在一次偶然的機會，泓宇接觸到小提琴，因為拿弓、按弦不需要用到大拇指太大的力氣，加上泓宇深深被小提琴聲所吸引，因此開啟了他音樂學習之路。

儘管一首曲子要拆解無數次的分段學習，他仍樂此不疲努力練習，有了音樂的陪伴，也舒緩泓宇不舒服的症狀。「喜樂的心，乃是良藥」是泓宇的座右銘，他將病痛轉化成生命的啟發，今年3月已在馬偕醫院舉辦音樂會，渴望將來有一天能成為一個在病房裡為病童拉小提琴的護理師。