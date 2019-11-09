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台灣醫療報導獎 聯合報「厝邊好醫師 聰明就醫」摘特優

2019-11-09 18:33聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

108年台灣醫療報導獎今頒獎，聯合報以「聰明就醫×健保大數據系列─白內障手術」拿下平面類特優獎。醫師公會全聯會理事長邱泰源表示，期望透過醫師、新聞從業人員等作品，報導台灣醫療的正向力量。

今天是第72屆醫師節慶祝大會暨資深醫師、醫療典範獎、台灣醫療報導獎頒獎典禮，聯合報「聰明就醫×健保大數據系列／白內障手術」摘下台灣醫療報導獎平面類特優獎，參與記者為李樹人、王郁婷、劉嘉韻、陳婕翎、簡浩正、羅真、陳雨鑫、賴香珊、黑中亮、戴永華、修瑞瑩。

該系列報導，由聯合報元氣中心與健保署合作，每月一主題，透過健保資料庫，從全國縣市相關就醫數字，窺見民眾就醫需求，作為民眾就醫參考，希望讓更多民眾了解「厝邊也有好醫師」，不一定要去大型醫院。

會中蔡英文總統也頒獎表揚行醫滿70歲以上的資深醫師，多名年逾90歲的老醫師蒞臨現場，其中年資最深的是行醫達78年的退休醫師游高浪及年資77年的退休醫師林梓材。今年97歲的林梓材隨國民黨政府遷台，跟著部隊從北到南行醫，笑稱除了婦產科，什麼病都會看。

蔡英文表示，老醫師把青春奉獻給社會，感謝之餘，政府有責給予醫師更完善的醫療環境，今天9月起住院醫師納勞基法，未來將持續推動修法保障所有醫師權益，同時鼓勵分級醫療，減少醫療浪費。

聯合報「聰明就醫×健保大數據系列／白內障手術」摘下台灣醫療報導獎平面類特優獎，左...
聯合報「聰明就醫×健保大數據系列／白內障手術」摘下台灣醫療報導獎平面類特優獎，左至右分為為聯合報元氣中心主編王郁婷、聯合報元氣中心代理主任魏忻忻、聯合報元氣中心醫藥組組長李樹人、聯合報元氣中心醫藥組記者陳婕翎及聯合報事業處健康事業部營運長洪淑惠。記者陳雨鑫╱攝影
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醫師健保手術

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