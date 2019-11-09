台灣醫療報導獎 聯合報「厝邊好醫師 聰明就醫」摘特優
2019-11-09 18:33
聯合報 記者陳婕翎
／台北即時報導
108年台灣醫療報導獎今頒獎，聯合報以「聰明就醫×健保大數據系列─白內障手術」拿下平面類特優獎。醫師公會全聯會理事長邱泰源表示，期望透過醫師、新聞從業人員等作品，報導台灣醫療的正向力量。
今天是第72屆醫師節慶祝大會暨資深醫師、醫療典範獎、台灣醫療報導獎頒獎典禮，聯合報「聰明就醫×健保大數據系列／白內障手術」摘下台灣醫療報導獎平面類特優獎，參與記者為李樹人、王郁婷、劉嘉韻、陳婕翎、簡浩正、羅真、陳雨鑫、賴香珊、黑中亮、戴永華、修瑞瑩。
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該系列報導，由聯合報元氣中心與健保署合作，每月一主題，透過健保資料庫，從全國縣市相關就醫數字，窺見民眾就醫需求，作為民眾就醫參考，希望讓更多民眾了解「厝邊也有好醫師」，不一定要去大型醫院。
會中蔡英文總統也頒獎表揚行醫滿70歲以上的資深醫師，多名年逾90歲的老醫師蒞臨現場，其中年資最深的是行醫達78年的退休醫師游高浪及年資77年的退休醫師林梓材。今年97歲的林梓材隨國民黨政府遷台，跟著部隊從北到南行醫，笑稱除了婦產科，什麼病都會看。
蔡英文表示，老醫師把青春奉獻給社會，感謝之餘，政府有責給予醫師更完善的醫療環境，今天9月起住院醫師納勞基法，未來將持續推動修法保障所有醫師權益，同時鼓勵分級醫療，減少醫療浪費。
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