2050年台灣恐跌破2千萬人 學者批光加碼托育補助沒用
「台灣2300萬人口」這句常見的台詞，最快14年後就要改口，2033年台灣總人口可能只剩2290萬人，如果出生率仍未見起色，2050年將剩不到2千萬人。
學者表示，給補助只是救生育率的手段之一，不是唯一方法，光加碼托育補助沒用，薪資水平始終趕不上物價上漲的速度，存錢不易，如何奢求年輕人生子，薪資水平提升，是政府面對少子化國安問題時，不可閃躲的問題。衛福部回應去年政府提出少子女化政策，目前正在積極推動當中。
根據內政部統計資料顯示，今年上半年因為出生狀況不理想，已提早出現死亡人數大於出生人數，截至9月為止，出生人數為12萬人9928人，但死亡人數達13萬1801人，等於總人口少了1873人，自然增加率已經由正轉負。
台大社會系教授薛承泰指出，這樣的自然負成長是警訊，目前台灣生育率約為一，也就是一名適育女性僅生一名孩子，若此生育率不進步，2050年起，每百年會減少「打對折」三次的人口，也就是2150年時，台灣恐只剩250萬人，比台北市人口還少。
2011至2015年年間，台灣平均出生人口達21萬人，這樣的數據甚至比2005及2006年還要更好，但2016年起，出生人口連降三年，一路從21萬跌至18萬，預估今年出生率會再降至17萬。
薛承泰說，政府近年不斷放出托育補助，生育率也不見起色，執政者應該要搞清楚，給補對生育率的幫助有限，短期能快速看到成果，但時間一長就會失去效果。
薛承泰表示，經濟補助是提升生育率的「必要條件」，換句話說，就是一定給補助，不然生育率一定會降，但給補助不代表一定可以停止生育率繼續下降；他認為，更重要的是改變年輕人的生活模式及價值觀，這些改變需從領導人及意見領袖開始，避免社會瀰漫「反家庭、反婚姻」思想。
另外，薛承泰也提及，年輕人不想生，可能是其對台灣未來沒有信心，或因台灣薪資始終趕不上物價上漲的速度，即使補助生育、托育相關津貼可減少部份開銷，但其他消費仍高居不下，年輕夫妻存錢困難，自身對未來的不確定感高，自然不敢生孩子。
衛福部社家署長簡慧娟表示，提升生育率是整個政府一起在執行的事，去年國發會主導的少子女化政策，跨及10部會，衛福部目前的任務是提升友善的托育環境，讓父母敢生，孩子能受到妥善的照顧。
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