2050年台灣恐跌破2千萬人 學者批光加碼托育補助沒用

2019-11-09 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



「台灣2300萬人口」這句常見的台詞，最快14年後就要改口，2033年台灣總人口可能只剩2290萬人，如果出生率仍未見起色，2050年將剩不到2千萬人。

學者表示，給補助只是救生育率的手段之一，不是唯一方法，光加碼托育補助沒用，薪資水平始終趕不上物價上漲的速度，存錢不易，如何奢求年輕人生子，薪資水平提升，是政府面對少子化國安問題時，不可閃躲的問題。衛福部回應去年政府提出少子女化政策，目前正在積極推動當中。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

根據內政部統計資料顯示，今年上半年因為出生狀況不理想，已提早出現死亡人數大於出生人數，截至9月為止，出生人數為12萬人9928人，但死亡人數達13萬1801人，等於總人口少了1873人，自然增加率已經由正轉負。

台大社會系教授薛承泰指出，這樣的自然負成長是警訊，目前台灣生育率約為一，也就是一名適育女性僅生一名孩子，若此生育率不進步，2050年起，每百年會減少「打對折」三次的人口，也就是2150年時，台灣恐只剩250萬人，比台北市人口還少。

2011至2015年年間，台灣平均出生人口達21萬人，這樣的數據甚至比2005及2006年還要更好，但2016年起，出生人口連降三年，一路從21萬跌至18萬，預估今年出生率會再降至17萬。

薛承泰說，政府近年不斷放出托育補助，生育率也不見起色，執政者應該要搞清楚，給補對生育率的幫助有限，短期能快速看到成果，但時間一長就會失去效果。

薛承泰表示，經濟補助是提升生育率的「必要條件」，換句話說，就是一定給補助，不然生育率一定會降，但給補助不代表一定可以停止生育率繼續下降；他認為，更重要的是改變年輕人的生活模式及價值觀，這些改變需從領導人及意見領袖開始，避免社會瀰漫「反家庭、反婚姻」思想。

另外，薛承泰也提及，年輕人不想生，可能是其對台灣未來沒有信心，或因台灣薪資始終趕不上物價上漲的速度，即使補助生育、托育相關津貼可減少部份開銷，但其他消費仍高居不下，年輕夫妻存錢困難，自身對未來的不確定感高，自然不敢生孩子。