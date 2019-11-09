小鄉鎮大醫師 許國文獲頒台灣醫療貢獻獎

2019-11-09 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／即時報導



11月12日醫師節，中華民國醫師公會全國聯合會今天(9日)舉辦醫師節慶祝大會，表揚資深醫師及台灣醫療典範，其中，羅東博愛醫院董事長許國文獲頒台灣醫療貢獻獎，今天以醫師身分出席，從衛福部長陳時中手中接過殊榮。

許國文現任醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院董事長，是一名外科醫師，臺北醫學院藥學系、日本國立德島大學醫學系、京都大學臨床醫學博士班畢業，留日學習期間，他潛心學習外科手術的經驗與技術之外，也觀摩、考察各大型醫院的新型儀器及醫療設備、醫院的規劃與設置，將優良的醫院水準也同時研習醫院的經營與管理，回國後提升羅東博愛醫院醫療水準、經營理念與服務品質，將羅東博愛醫院從一個地區醫院提昇到區域教學醫院。

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除了關注醫療發展，許國文也積極餐與地方事務、社會公益，民國82年榮獲全國好人好事代表，曾擔任宜蘭縣生命線協會常務理事、國際扶輪3490地區2005-06年度地區總監、中華民國扶輪米山會理事長、財團法人國際扶輪青少年交換教育基金會董事長等職務。

「醫療是志業，羅東博愛醫院是屬於宜蘭鄉親的醫院。」許國文獲殊榮，他表示，回饋是博愛的企業社會責任，這份榮譽歸功於醫院全體同仁的努力，未來會持續精進，為宜蘭服務。

羅東博愛醫院指出，羅東博愛醫院102年起成為宜蘭縣唯一的「重度級急救責任醫院」，107年10月21日宜蘭縣發生重大的普悠瑪事故，羅東博愛醫院第一時間啟動急診大量傷患機制，扮演重要的救護後盾，醫治及關懷最多個案，展現長期累積的醫療專業實力。

院方表示，在社區健康照護上，多年來於社區據點推動健康促進、失能及失智預防，並將出院準備服務、居家醫療、居家安寧醫療與長照資源連結，提供整合性的在地化高齡照護。對於醫療資源匱乏的偏鄉，招募院內同仁擔任志工，結合社會資源將醫療服務延伸到偏鄉南澳。