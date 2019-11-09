集電弓掉落北迴線火車嚴重誤點 旅客：等到手機沒電
2019-11-09 16:27
聯合報 記者尤聰光
／即時報導
台鐵太魯閣自強號昨晚在和平站發生集電弓斷落纏繞電車線，扯斷電車線意外，台鐵工程預計晚間9點搶修恢復，但已造成北迴線上。下行班次大誤點，平均誤點時間超過50分鐘以上，甚至666次莒光號誤點258分鐘，台東火車站旅客抱怨：「等到手機沒電」。
台東火車站表示，今天共有19班列車受影響，截至中午前666次莒光號誤點258分鐘，接著2班自強號誤點89分及57分鐘，影響乘客估計3千人，電車線預計今天晚上9點搶修完畢。對號列車晚點超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費。
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由於許多班次火車誤點，台東火車站外停滿等待的親友，大廳內休息區也是坐滿無奈的苦等旅客，有人趁漫長的等待時間小睡，也有旅客等到手機沒電，到充電區充飽手機。「等了1個多小時，不敢離開。」旅客親友說，就怕離開沒位子停，大家都在等火車進站。
台東火車站表示，目前台東往返花蓮的區間車，行車時間不受影響，其他包括台北往台東，台東開往台北的莒光號、復興號及自強號等列車，都須在宜蘭縣漢本車站及花蓮縣和平車站，臨時改以柴電機車牽引。
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