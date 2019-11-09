誤點逾兩個小時 東部幹線電線扯斷台鐵大混亂
2019-11-09 15:08
聯合報 記者雷光涵
／即時報導
昨天深夜23時51分台鐵太魯閣自強號通過和平站時，疑撞擊垂倒的電車線三角架致集電弓接地斷電。目前東部幹線和平站前後，僅修復西正線，出事的東正線仍搶修中。
根據台鐵官網有公布的延誤資訊，今天莒光號82樹林南下到台東關山誤點逾兩個小時，環島的觀光列車也延誤兩個小又6分鐘。
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台鐵說，今天行經該區間的列車，採以柴電機車牽引，會延誤20分鐘。不過根據台鐵官網的即時進站查詢，有班次誤點超過兩個小時，普悠瑪412上午8時28分從樹林發車到台東，延誤1個小時又47分鐘。台鐵表示，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於一年之內至各站辦理全額退費，造成旅客行程延誤，台鐵局深致歉意。
台鐵表示，256次樹林開往花蓮的太魯閣號昨深夜經過和平站時，集電弓斷落，有30多組懸臂組、平衡錘一組、終端兩組受損；接觸線集主吊線各約800公尺、吊掛線約80條、區分絕緣器2組、跳線10條，和平站內東主、西主正線電車線斷落。
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