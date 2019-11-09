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防疫噴藥衛教家訪被當詐騙 衛生所創協會走回民眾家中

2019-11-09 14:07聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

曾稱「小兵立大功」的衛生所，如今人力不足，5500人扛起2300萬人的健康，再加上超量工作，逐漸遠離民眾生活，當需要入戶噴藥殺病媒蚊，防治登革熱或慢性病衛教家訪，卻被民眾當作詐騙集團，拒絕在門外，國內調查更發現，四分之一民眾不知住家附近衛生所在哪，專家批等於自廢武功。

台灣衛生所專業人員協會今日舉行成立大會，衛專會理事長徐春仕表示，隨衛福部服務範圍變廣，衛生所業務已超過百項，幾乎被文書行政工作綑綁，幾乎沒有家訪機會。「不是不想接工作，只是希望將繁瑣工作整合」盼透過資訊整合平台，匯集衛生所意見傳達主管單位。

政治大學公共行政學系教授陳敦源透過國健署的研究也發現，衛生所人力與業務配置的結構，已經顛覆傳統認為的「一主管對多部屬」關係，而是多項中央及地方不同單位要求的工作項目都壓在同一個衛生所同仁身上，上級實際上並不清楚下級執行者的工作量有多重。

但衛生所其實是民眾健康諮詢保健站，早期因衛生所「家訪管理」計畫，透過挨家挨戶訪視，迎戰傳染病及慢性病，與民眾建立親密關係，衛生所人員騎著腳踏車穿梭社區家訪，常沿途收到居民贈送蔬果。

但徐春仕說，如今對民眾而言，衛生所人員只是陌生人，當緊急情況需家訪，如精神疾病個案強制住院或登革熱入戶噴藥殺，常被民眾當作是詐騙集團。協會核心理念是「衛生所更貼近民眾」，盼爭取更多個案諮詢指導、衛教宣導及健康促進活動帶領機會，讓民眾認識怎樣過得更健康。

衛專會籌備會主任委員彭瑞珍表示，早期衛生所能如此深入人心，是因深入社區，和民眾培養感情、建立關係、產生影響力，真正把健康觀念和價值傳達到民眾家中，在民眾心中有口皆碑。

同是衛生所背景出生的國健署副署長吳昭軍表示，衛生所是公衛最前線重要角色，因其是所有民眾第一線接觸的衛生單位，衛生所轉型與全民健康息息相關，目前衛福部已開始推動衛生所組織改革，將與第一線衛生所人員及專家討論，定位衛生所專業人員業務範圍，精簡衛生所工作量。

衛專會理事長徐春仕（左）表示，隨衛福部服務範圍變廣，衛生所業務已超過百項，幾乎被...
衛專會理事長徐春仕（左）表示，隨衛福部服務範圍變廣，衛生所業務已超過百項，幾乎被文書行政工作綑綁，幾乎沒有家訪機會，盼透過資訊整合平台，匯集衛生所意見傳達主管單位。記者陳婕翎／攝影
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衛生所詐騙集團詐騙

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