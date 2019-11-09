輻射冷卻 未來3天中部以北低溫下探15度

2019-11-09 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北即時報導



近日天氣乾冷，早晚溫差大，中央氣象局提醒民眾留意保暖，尤其下周一之前，受到輻射冷卻影響，中部以北低溫15到17度，西半部日夜溫差大，要特別注意。

近日天氣涼。圖／中央氣象局提供 分享 facebook

氣象局預報員官欣平表示，未來一周天氣單純，周三之前白天天氣都差不多，都是偏乾涼的天氣，各地為多雲到晴，只剩下東半部有零星短暫雨。溫度方面，11日之前水氣都少，清晨有輻射冷卻現象，中部以北低溫僅15到17度，但高溫北部可以到26、27度，中南部30度左右，日夜溫差大。

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官欣平表示，13日東北季風減弱，但13日晚上開始天氣變化，14日東北風又增強，東北部、東部、北部山區轉為有短暫雨的天氣，14日水氣增多，迎風面降雨再度出現，其他地方仍是多雲到晴天氣，15日又轉為多雲到晴，只剩下東半部有零星短暫雨，15日轉成偏乾偏涼的天氣。

其他天氣注意方面，氣象局表示，東北風明顯偏強，台南以北、東南部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島及澎湖、金門沿海空曠地區易有9至10級強陣風，台灣(含各外島)沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。