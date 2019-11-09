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乳房腫痛誤判乳腺炎 竟是免疫疾病乾燥症引發

2019-11-09 13:48中央社 台中9日電

衛福部台中醫院免疫風濕科醫師鄭硯寧今天表示，32歲女子因乳房反覆腫痛就醫，診斷為乳腺炎後久治不癒，最後才確診是一種慢性自體免疫疾病乾燥症引發，經藥物治療後已改善。

鄭硯寧指出，這名女子1年前因右側乳房腫塊疼痛就醫，原懷疑可能是乳癌，經乳外醫師確診為乳腺炎後，便安排清創手術及抗生素治療，但右側乳房仍反覆有新膿瘍生成。

女子經轉介問診後才發現，她同時有長期眼睛乾澀和口乾舌燥症狀，且淚液與唾液也都有分泌不足情形，鄭硯寧因此確定患者罹患乾燥症。經過藥物治療後，患者右側乳腺發炎情形得以改善，不再反覆腫痛。

鄭硯寧表示，乾燥症是一種慢性、進行性自體免疫疾病，主要以破壞人體外分泌腺如淚腺、唾液腺為主。好發於中年婦女，男女比例為1：9，致病原因不明。

他進一步指出，乾燥症患者外分泌腺被淋巴細胞侵犯產生慢性發炎，逐漸喪失功能，因此造成眼睛和口腔乾燥。而乳腺也是外分泌腺之一，也可能受免疫系統攻擊產生反覆發炎症狀。另外，乾燥症也可能侵犯其他器官，導致關節炎、間質性肺炎、腎炎、血管炎及神經病變等。

鄭硯寧認為，乾燥症需要長期追蹤檢查，雖然一般不影響正常壽命，但是外分泌腺功能不足引起的各種乾燥症狀，會使生活品質變差，帶給病人很大的不適與困擾。另外，乾燥症也可能是其他較嚴重的全身性自體免疫疾病早期症狀，患者發生惡性淋巴瘤機率也比一般人高。

患者淋巴醫師

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