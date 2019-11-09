ITF旅展瘋打卡 這些「景點」錯過可惜
2019-11-09 11:55
聯合報 記者羅建怡
／即時報導
「打卡」風潮也吹進今年 ITF台北國際旅展會場，不少攤位除了賣商品，也端出特殊建築、活動人偶來助陣，打卡「景點」比往年多更多。
KLOOK線上及線下旅展同步開跑，現場還「請」來觀世音菩薩踩蓮花座下凡到攤位，於現場舞台活動狂灑「全站一折券」、「Wifi上網卡一折」、「日本環球影城買一送一」等優惠券，超過上百位民眾在台前聚集，挑戰手速瘋搶優惠。除了觀音下凡，還有凡人版揹著背板環場繞，發光的大背板上寫著手搖飲料免費拿，吸引不少民眾注目，還有人搶合拍打卡。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
各地方館亮點也不少，例如基隆館就將熱門IG打卡熱點「正濱漁港色彩屋」及「阿根納造船廠」直接搬進展場，讓遊客進館拍照打卡當網美；館內消費滿500元，即可抽奬，最大奬有遠東航空國際機票、麗星郵輪雙人假期、基隆長榮平日雙人住宿券。
台北的承恩門也在會場現身，遊客彎著腰走一回，也算體驗「台北風情」。彰化館則有一只比人高的活動恐龍，也是民眾搶拍熱點。
航空館則以華航集團推出近5公尺的巨型蛋糕造型扭蛋機最亮眼，立馬成為現場打卡亮點；長榮與立榮航空則為將開航的米蘭航線，在展區特別打造義式咖啡館專區，並提供專人解說服務，讓民眾可以邊品嘗咖啡邊買機票。
今年飯店區最大展館六福旅遊集團，將六福村的動物、帳篷全搬進會館，不只提供試吃、還可闖館拿獎品，或者讓民眾悠閒打卡、遛小孩。
留言