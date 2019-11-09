搭太魯閣遇窗破驚魂 新北議員：感謝主所有人平安
2019-11-09 11:45
聯合報 記者董俞佳
／台北即時報導
台鐵太魯閣自強號昨天深夜通過花蓮和平站時，集電弓斷落纏繞電車線，致東正線的電車線、集電弓斷落，還砸損擋風玻璃、部分車廂玻璃。新北市議員楊春妹當時也在車上，她於臉書寫下，當時劇烈震動發出好大聲音，感謝主，所有乘客平安無事。
楊春妹在等待接駁車的同時，拍下多張現場的照片。她說，昨天搭乘256次21時39分往花蓮太魯閣列車，應該在零晨12時15抵達花蓮，但列車進入和平站時，有重物掉下來，「發生劇烈震動及好大聲音，好可怕喔，車上有人恐慌著」。她左後方的玻璃也出現碎裂，火車頭的玻璃有嚴重的撞擊裂痕。
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台鐵表示，昨晚事故發生後，今凌晨0時50分起成立一級應變小組，256次車上旅客無人傷亡，並開柴油電聯車將旅客接駁至花蓮站。今天上午9時16分西主正線搶通完成測試，目前採單線雙向行車。
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