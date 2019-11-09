台9線花蓮路段 獲國際景觀建築師協會景觀大賞

2019-11-09 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北即時報導



公路總局以台9線花蓮路段獲得國際景觀建築師協會舉辦的景觀大賞「分析及整體規劃類」卓越獎（Award of Excellence）。公路總局表示，不只給予工程人員鼓勵，更建立深切的環境景觀營造共識，此乃公路總局對省道景觀品質提昇的重要動力。

國際景觀建築師協會亞太區分會（International Federation of Landscape Architects， Asia Pacific Region. 簡稱IFLA APR） 11月7日至9日舉辦IFLA-APR亞太區年會，並於昨日晚間舉行景觀大賞（LA AWARDS 2019）頒獎典禮，公路總局首度參加即以台9線花蓮路段（台9線花東縱谷公路整體景觀規劃設計原則工作）獲「分析及整體規劃類」卓越獎（Award of Excellence）。

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公路總局表示，自106年起辦理台9線花蓮路段拓寬計畫，突破傳統，採異於以往規畫設計模式，納入「安全、景觀、人本、生態」四大面向目標。邀集景觀、生態、交通管理及人本安全等專家學者，成立「景觀顧問團隊」，逐路段辦理現勘及研商會議，並舉辦居民意見交流「工作坊」，廣納居民及專家意見。

公路總局表示，為保留具有在地意象的景觀綠廊，採「以路就樹」觀念，保留3千多株喬木，達到道路拓寬及路樹保留的雙贏目標。在安全前提下更突破以往貫用凸起緣石方式，綠帶皆採「無緣石草溝」設計，大幅減少傳統道路的生硬混凝土設施物。

國際景觀建築師協會「IFLA」是國際景觀專業領域主要組織，亦是聯合國教科文組織（UNESCO）認定之專業夥伴團體，依地域關係分為五處分會，包括美、非、亞太、歐及中東分會，於每年定期召開全球會議及區域會議，台灣為亞太分會（IFLA APR）14個成員之一。